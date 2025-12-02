Войната в Украйна:

В Испания бившите отбори на Любо Пенев събират голяма сума пари за лечението му

02 декември 2025, 23:15 часа 246 прочитания 0 коментара
В Испания бившите отбори на Любо Пенев събират голяма сума пари за лечението му

Четирите бивши отбора на Любослав Пенев в Испания – Валенсия, Атлетико Мадрид, Селта Виго и Компостела, обединяват своите усилия, за да съберат голяма сума пари за лечението на бившия нападател. Става въпрос за 300 000 евро, а президентът на Асоциацията на играчите на Валенсия – Фернандо Гинер, пое инициативата и ще координира финансовата помощ, предоставена от клубовете. Атлетико Мадрид, Селта Виго и Компостела се присъединиха към инициативата без колебание.

Фернандо Гинер: „Причината да съществува Асоциацията е да помагаме на бивши играчи“

Гинер, който е в постоянен контакт със семейството на Любо Пенев, даде интервю за испанското издание „AS“: „Ситуацията е сложна и ние правим всичко възможно, за да помогнем. Това е причината за съществуването на Асоциацията: да подадем ръка на бивши играчи, когато преминават през трудни моменти, какъвто е случаят с Любо. Говорих с другите клубове, в които е играл и ще работим заедно по този въпрос. Пенев беше съотборник и приятел и ние трябва да се включим напълно, за да направим всичко по силите си. Това е наш дълг и го правим от сърце. Когато сме необходими, трябва да сме там и това правим.

Още: Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев

Любослав Пенев

„Открихме сметка, за да съберем нужните 300 000 евро“

Много сме притеснени. Не знам точно дали първо ще се нуждае от операция, а след това от лечение, или обратното, но знам, че финансовото положение на семейството не им позволява да платят необходимите 300 000 евро за грижите му и трябва да си сътрудничим, за да се опитаме да помогнем на Любо да премине през този много труден момент. Открихме сметка за тази цел. Говорих с него точно преди лятото и той не ми каза нищо за това. Усетих го, както съм го усещал и преди. Беше голяма изненада за мен“, завърши Гинер. Бившият испански защитник беше съотборник на Любо Пенев във Валенсия, когато българинът се бори с друга коварна болест – рак на тестиса.

Още: Пуснаха дарителска сметка за лечението на Любо Пенев

Николай Илиев
