Спорт:

Цифрите не лъжат: нападението на Левски е изключително ефективно този сезон

03 декември 2025, 00:26 часа 298 прочитания 0 коментара
Цифрите не лъжат: нападението на Левски е изключително ефективно този сезон

Освен лидер по точки в Първа лига, Левски е на първо място и по отбелязани голове. В 17 мача „сините“ са вкарали 40 гола, а втори е Лудогорец с цели 12 попадения по-малко, но и с 16 изиграни мача. При голмайсторите нападателят на Левски Мустафа Сангаре дели третото място с Леандро Годой от ЦСКА. Двама футболисти, които са вкарали по 9 гола, са на втората позиция. На първо място се намират Ивайло Чочев от Лудогорец и Мамаду Диало от ЦСКА 1948 с по 10 попадения.

Мустафа Сангаре вкрва на всеки 110 минути, а Марин Петков – на всеки 98

Двама от атакуващите играчи на Левски впечатляват с изключителна ефективност от началото на сезона. Голмайсторът Мустафа Сангаре и младият талант Марин Петков не спират да бележат. Деветката има 8 гола в 14 мача. Той бележи по едно попадение на всеки 110 минути. Статистиката на българина е още по-добра. Със 7 гола в 15 мача той вкарва гол на всеки 98 минути. На пръв поглед математиката не излиза, но докато Сангаре има близо 900 минути в Първа лига от началото на сеозна, Марин Петков е записал по-малко от 700.

Още: "Невъзможно е Веласкес да ме изненада. Може да създадем проблеми на Левски"

Мустафа Сангаре

За Левски остават три мача до края на годината

Отборът на Левски се намира на първо място във временното класиране в Първа лига. „Сините“ са лидер с 41 точки, а вторият ЦСКА 1948 е с 33. Лудогорец е на трето място с 30 пункта, но и с мач по-малко. До края на годината в първенството за Левски предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак Варна. А в турнира за Купата на България „сините“ ще се изправят срещу Витоша Бистрица.

Още: Левски се прицели в бразилско крило на тим от Първа лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Първа лига Марин Петков Мустафа Сангаре
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес