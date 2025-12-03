Цифрите не лъжат: нападението на Левски е изключително ефективно този сезон

Освен лидер по точки в Първа лига, Левски е на първо място и по отбелязани голове. В 17 мача „сините“ са вкарали 40 гола, а втори е Лудогорец с цели 12 попадения по-малко, но и с 16 изиграни мача. При голмайсторите нападателят на Левски Мустафа Сангаре дели третото място с Леандро Годой от ЦСКА. Двама футболисти, които са вкарали по 9 гола, са на втората позиция. На първо място се намират Ивайло Чочев от Лудогорец и Мамаду Диало от ЦСКА 1948 с по 10 попадения.

Мустафа Сангаре вкрва на всеки 110 минути, а Марин Петков – на всеки 98

Двама от атакуващите играчи на Левски впечатляват с изключителна ефективност от началото на сезона. Голмайсторът Мустафа Сангаре и младият талант Марин Петков не спират да бележат. Деветката има 8 гола в 14 мача. Той бележи по едно попадение на всеки 110 минути. Статистиката на българина е още по-добра. Със 7 гола в 15 мача той вкарва гол на всеки 98 минути. На пръв поглед математиката не излиза, но докато Сангаре има близо 900 минути в Първа лига от началото на сеозна, Марин Петков е записал по-малко от 700.

За Левски остават три мача до края на годината

Отборът на Левски се намира на първо място във временното класиране в Първа лига. „Сините“ са лидер с 41 точки, а вторият ЦСКА 1948 е с 33. Лудогорец е на трето място с 30 пункта, но и с мач по-малко. До края на годината в първенството за Левски предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак Варна. А в турнира за Купата на България „сините“ ще се изправят срещу Витоша Бистрица.

