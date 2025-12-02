За пръв път у нас: Показват уникална реликва

Иконата на Свети Пантелеймон, съпътствала Десети пехотен Родопски полк във всички негови битки, ще бъде показана за първи път на 10 декември в изложбата "Полкът на пробивите" в Районния исторически музей в Хасково. Поводът е 140-годишнината от основаването на военното формирование, което е създадено на 23 декември 1885 година. Това съобщи за Милен Вълчев - главен уредник на отдел „Нова история на България“ в музея, пише БТА.

Иконата ще бъде изложена наред с други артефакти, разказващи за бойната слава на Десети пехотен Родопски полк, които ще бъдат част от експозиция, организирана от РИМ – Хасково, в партньорство с Държавния военен исторически архив (ДВИА) – Велико Търново.

Още: Св. Панталеймон Никомидийски

Иконата на Свети Панталеймон е била поставена в параклиса „Св. Тодор Тирон“ към лазарета на полка. Неин автор е Георги Данчов - Зографина - именитият художник, участвал и в освободителните борби на България, разказа Вълчев.

По иконата още личат следи от докосването на миряните. Предполага се, че платното е рисувано преди поне 145 години, посочи историкът. Той разясни, че реликвата е собственост на колекционера от Хасково Хубен Стефанов, който я предоставя на музея за предстоящото отбелязване на годишнината. Седмица преди да бъде показана за първи път официално пред публика, иконата все още се намира в процес на подновяване в ателието на реставратора на Регионалния музей - иконографа Владимир Димитров.

Още: Мощи на Свети Пантелеймон пристигнаха в горнооряховския храм "Свети Три Светители" (СНИМКИ)

Десети пехотен Родопски полк е учреден на 23 декември 1885 г. с указ на княз Александър I, а неговите бойни традиции, героични прояви и участие във войните за национално обединение представляват ярка страница от историята на Хасково и България, припомни Милен Вълчев. В изложбата, посветена на годишнината от основаването на полка, ще бъде показано фототипно копие на оригинала на указ на княза, предоставено за честването в Хасково от Държавен военноисторически архив - Велико Търново; оригиналният текст на марша на полка и непоказвани досега снимки от живота на родопчани по време на войните, които са част от колекцията на РИМ – Хасково.