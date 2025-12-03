Зеленски: Украйна е по-близо до мира от всякога

Украйна е по-близо до мира от всякога. Украинският президент Володимир Зеленски заяви това на 2 декември, говорейки пред ирландския парламент. „Удвояваме усилията си и нашата делегация очаква с нетърпение по-нататъшни преговори. Сега сме по-близо до мира от всякога и има възможности. Но трябва да се възползваме от тези възможности“, каза той.

По думите му, „една силна държава може да започне война, но друга силна държава може също да се погрижи войната да спре“. Той също така поиска на света да се напомни, че нахлуването на Русия в Украйна е „престъпен и непровокиран акт на агресия“.

„Човешката памет често е много къса, затова напомняйте на света, когато е необходимо, че нахлуването на Русия в Украйна беше престъпен и непровокиран акт на агресия и се случи, защото Русия искаше да се отнася с Украйна като със своя собственост, а с украинците като с добитък“, отбеляза украинският президент.

По-рано Зеленски заяви в Дъблин, че украинската и американската делегации са разработили план от 20 точки за прекратяване на войната, но някои въпроси все още трябва да бъдат доработени. В реч в Ирландия той заяви също, че Русия може да отложи целта си за пълна окупация на Украйна на фона на мирните преговори. „Те не са постигнали целта си за окупация на нашата държава. Не съм сигурен, че целите им са се променили. Те биха могли да бъдат отложени. И за това се нуждаем от защита“, подчерта украинският президент.