Въпреки комична дузпа на Левандовски: Барса обърна Атлетико и се откъсна на върха в Ла Лига

Шампионът на Испания Барселона успя да победи Атлетико Мадрид с 3:1 като домакин след обрат в голямото дерби от 19-ия кръг на Ла Лига. Алекс Баена изведе "дюшекчиите" напред, но Рафиня, Дани Олмо и Феран Торес вкараха, за да обърнат мача и да прекъснат серията на Атлети от шест поредни шампионатни победи. Каталунците изпуснаха и дузпа чрез Роберт Левандовски, а Диего Симеоне и компания пък имаха претенции за червен картон за съперника в края на първата част.

Още в 14-ата минута Диего Симеоне трябваше да извърши принудителна смяна, след като Джони се контузи, а в игра влезе Коке. Пет минути по-късно Атлетико излезе напред в резултата. Молина намери Баена, който успя да вкара във вратата на Гарсия. Барса веднага упражни натиск и се нуждаеше от седем минути, за да изравни. Педри изведе Рафиня, той преодоля Облак и вкара на празна врата.

Барса продължи да натиска и в 37-ата минута получи дузпа. Роберт Левандовски обаче изпълни кошмарно 11-метровия наказателен удар, пращайки топката високо в аут. Малко след това отново Левандовски можеше да вкара с глава, но Облак блесна с чудесна намеса. В края на полувремето Жерард Мартин извърши нарушение, при което гостите имаха претенции за червен картон, но защитникът получи само жълт.

На почивката Симеоне включи и Конър Галахър, а след 60-ата минута дойдоха и още две смени - с влизането на Алмада и Сьорлот. В 65-ата минута обаче Дани Олмо успя да вкара за Барселона и да направи пълен обрат за каталунците. След това дойдоха и смени от Ханзи Флик - с Рашфорд, Феран, Касадо и Фернандес, а в края се появи и Кристенсен. Гризман пък влезе за "дюшекчиите" и изпусна чиста ситуация за гол. В самия край на мача Феран Торес вкара за 3:1. 

В класирането Барселона е лидер с 37 точки - с четири пункта пред втория Реал Мадрид, който в сряда гостува на Атлетик Билбао. Атлетико Мадрид пък е четвърти с 31 точки.

