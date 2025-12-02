Какво ще прави Борисов, ПП-ДБ да заменят ДПС? Сценариите от проф. Мария Пиргова (ВИДЕО)

Започва израз на много насъбрана обществена енергия. Този протест е само началото на протести и обществени реакции - най-вече протести на млади хора, които трябва да намерят себе си. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът проф. Мария Пиргова, коментирайки мащабните протести от вчера.

По думите ѝ в момента се търси отговор на въпроса защо повече така не може. Според проф. Пиргова младите хора искат да се изявят, да намерят своята идентичност у нас, защото са уморени да мислят къде да живеят - тук или навън. Те ще трябва да си направят държавата, която искат да живеят. Те нямат лидер, нямат политически авангард, защото тези политици, които сега са управляващи, не са обръщали никакво внимание на младите хора, подчерта Пиргова. Според нея този протест е младежки, но ще се канализира в някаква посока.

Слонското поведение на Делян Пеевски, който владее съдебната система, целият негов рекет се базира на това - никой не смее да тръгне да промени това, поясни Пиргова. Според нея напрежението се е усещало и арестът на варненския кмет, и страховете на ПП-ДБ, че Пеевски може да се отнесе към техни членове по всякакъв начин, са проличали от трибуната на протеста. Те организираха протеста, защото се намират под угроза и намериха тема в бюджета.

Аз виждам как реагират студентите, не виждам тяхната организация откъде е минала, тъй като социологията не мери реалните настроения. Това, което клокочи у нас, от една страна - влизане в еврозоната. От друга страна, как ще отрази това. Много сериозна заявка изигра и отношението към младите лекари, припомни още Пиргова.

Бойко Борисов според мен първо ще нападне Теменужка Петкова за бюджета. Ако се види по-застрашен, ще изтегли бюджета. ПП-ДБ не тръгнаха към сваляне на правителството, но вече самият протест не може да се спира и трябва да се тръгне към оставка на кабинета. Но не знаят какво да правят. Мисля, че е възможно да се опитат да преформатират правителството в рамките на този парламент и ПП-ДБ да заменят Новото начало, изрази мнение проф. Мария Пиргова.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.