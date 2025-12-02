Руски източник: Москва отказва да отстъпи по три точки от "мирния план" за Украйна

Русия не желае уреждане на войната срещу Украйна, което не отговаря на нейните искания. Има три точки, по които Кремъл няма да направи компромис. Това съобщава NBC News, като се позовава на руски служител, пожелал анонимност. Авторите отбелязват, че Владимир Путин не е крил плановете си, които включват завземане на целия Донбас и „демилитаризиране“ на Украйна, което по същество би я оставило беззащитна пред евентуална бъдеща руска агресия.

„Има три стълба, по които няма да правим компромиси. Първият е територията на Донбас. Вторият е ограничаването на украинските въоръжени сили. Третият е признаването на тази територия от Америка и Европа“, казал руският представител.

Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Същевременно има въпроси, по които Москва е „готова да прояви гъвкавост“. Според официалния представител това включва замразените руски активи в Европа.

Путин не може да се кара с Тръмп

Руският политически анализатор и бивш писател на речи на Путин Абас Галямов заяви пред NBC News, че вярва, че руският лидер може да е склонен на компромис. „Най-важното нещо, което трябва да се разбере, е, че той не може да си позволи да се скара с Тръмп. Това би било самоубийство. Ако Тръмп наистина го притисне, Путин ще се съгласи да прекрати бойните действия – може би с надеждата да набере сила, бързо да организира някаква провокация през пролетта, да обвини украинците и да удари отново“, обясни той. Но според анализатора е малко вероятно Путин наистина да прекрати войната без силен натиск от страна на Съединените щати.

Какво наистина иска Путин?

Анализаторът Майкъл Хоровиц казва, че ако Путин можеше да напише своя собствена версия на мирен план, той би поискал всичките четири украински региона, които незаконно е „анексирал“ през 2022 г. Това включва не само Донецка и Луганска области, но и Запорожие, и Херсон. Експертът смята също, че руският лидер би поискал намаляване на украинската армия до една десета от сегашния ѝ размер. Той би споменал и така наречената „денацификация“ на Украйна и би поискал отмяна на всички санкции.

Още: Путин пак се размечта за буферна зона в Северна Украйна, Зеленски го парира за Купянск (ВИДЕО)

Според Хоровиц, руският лидер смята, че окончателното споразумение „трябва да е по-близо до неговия идеален свят, отколкото до света на Украйна“ и е готов да изчака. „Проблемът, разбира се, е, че това „перфектно споразумение“ означава, че Русия ще бъде насърчена да нахлуе отново в Украйна – отвъд териториите, които вече е окупирала“, заяви анализаторът.

Още: Кирил Дмитриев: Когато Путин има интерес от истински преговори, тогава на сцената излиза той

Преди разговорите си с представителите на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва, руският президент Владимир Путин направи поредна серия от абсурдни изявления. По-конкретно, той обяви разширяване на ударите по украинските пристанища и корабите, които акостират в тях, уж в отговор на атаки срещу танкери, принадлежащи към „сенчестия флот“.

Междувременно, по време на посещение в Ирландия, украинският президент Володимир Зеленски призна, че се опасява, че Съединените щати ще загубят интерес към мирния процес . Той заяви, че „целта на Русия е да разсее Америка от тази ситуация“.

Още: Искам Путин да победи: Пътешествие в бъдещето на абсурдите