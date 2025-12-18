Аспект на деня и фаза на Луната на 19 декември 2025 г. Нов импулс

На 19 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 29 лунен ден от 07:37 ч. Утрешният ден ще се усети като мощен начален сигнал. Планетите се подреждат по такъв начин, че обикновеният живот може внезапно да изглежда тесен, а познатите граници – непоносими. Звездите шепнат за свобода, не като бягство, а като смела стъпка към нещо. 19 декември е ден, в който миналото и бъдещето се сблъскват и вие сте техният съдия. Резултатът зависи от това дали можете да комбинирате вдъхновението с дисциплина.

Сутринта си позволете да мечтаете и бъдете отворени за неочаквани идеи – разходете се по нов маршрут, разлистете непозната книга. През деня, когато енергията ви за действие е в своя пик, се съсредоточете върху един, най-обещаващ нов импулс. Не се разпилявайте твърде много.

Бъдете особено внимателни в общуването си: говорете за чувствата си, не обвинявайте. Ако усещате вътрешно напрежение между дълга и мечтата си, запитайте се: „Каква е една малка, но практична стъпка, която мога да направя днес към мечтата си?“ Посветете вечерта на комфорт и прости, подредени задачи – Луната в Дева ще го оцени.

Сутринта си позволете да мечтаете и бъдете отворени за неочаквани идеи – разходете се по нов маршрут, разлистете нова книга. През деня, когато енергията ви за действие е в своя пик, се съсредоточете върху един, най-обещаващ нов импулс.

Не се разпилявайте твърде много. Бъдете особено внимателни в общуването си: говорете за чувствата си, не обвинявайте. Ако усещате вътрешно напрежение между дълга и мечтата си, запитайте се: „Каква е една малка, но практична стъпка, която мога да направя днес към мечтата си?" Посветете вечерта на комфорт и прости, подредени задачи.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване и промени във външния вид. Сънищата през този ден може да са тежки и страни, но за щастие често са лъжливи.

