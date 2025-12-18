Любопитно:

Ваня Кастрева: Камерите в тоалетните са грубо нарушение на Конституцията на България

Училищен директор беше арестуван, след като самоволно е разпоредил поставянето на видеокамери в тоалетните на училището, което ръководи. Случаят повдигна сериозни въпроси за контрола, отговорностите и законовите рамки при осигуряването на ред и сигурност в образователните институции. Темата коментирана в предаването „Лице в лице“ на bTV Ваня Кастрева, бивш началник на Регионалното управление на образованието в София.

Кастрева напомни, че по закон директорът носи отговорност за всичко, което се случва на територията на училището, тъй като е едноличен представител на държавната власт в институцията. Това обаче не означава, че може да взема самоволни решения.

„Училището е динамична, отворена и социална институция. Управлението му не може да бъде отговорност само на един човек, въпреки че законът възлага тази функция на директора“, подчерта Кастрева.

Според нея поставянето на видеонаблюдение в училищата трябва да бъде съобразено с няколко нормативни акта. На първо място това е Законът за защита на личните данни и Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), който има приоритет над националното законодателство. Освен това трябва да се вземат предвид и изискванията за архитектурата и физическата среда на училищните сгради, регламентирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на образованието и науката.

„Категорично е забранено поставянето на камери в тоалетни и помещения за уединение. Това е грубо нарушение не само на закона за защита на личните данни, но и на Конституцията на Република България“, заяви Кастрева.

Особено тежко е нарушението, тъй като става дума за деца. Законът за закрила на детето предвижда специален режим, а видеонаблюдение не може да се осъществява без информираното съгласие на родителите. По тълкуване на Комисията за защита на личните данни, камери могат да се монтират единствено в общи пространства – коридори, класни стаи, дворове и зали за занимания, но не и в тоалетни или спални.

На въпроса кой контролира дейността на училищните директори Ваня Кастрева посочи, че отговорността е разпределена между няколко институции. На първо място това е Министерството на образованието и науката чрез регионалните управления, които са работодатели на директорите. Следва финансиращият орган – общината, която отговаря за сградния фонд, охраната, сигурността, храненето и здравното обслужване.

Контрол упражняват още Държавната агенция за закрила на детето, която следи за спазването на правата на децата, както и МВР, с което училищата работят по множество въпроси, свързани със сигурността и безопасността на учениците.

