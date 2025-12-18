Пореден протест се проведе и в Пловдив

И в Пловдив местните структури на ПП-ДБ организират протест тази вечер. По традиция протестиращите се събраха на площад "Съединение", като по-късно направиха мирно шествие до Римския стадион. Това е крайната точка, за която местната власт даде одобрения.

Организаторите на протеста призоваха за спокойно протичане на демонстрацията и публикуваха в социалните мрежи указания. Сред тях, например, е записано, че не е допустимо носенето на маски, закриващи лицето. Исканията на протестиращите са за провеждането на честни избори, които според тях ще се гарантират именно от машинен вот.

Протестите бяха провокирани от това, че отново на дневен ред беше предложен държавния бюджет. Организаторите настояват и за прекратяване на практиката държавният бюджет да се използва за финансиране на охрана на компрометирани политически фигури.

