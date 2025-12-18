Лайфстайл:

Пореден протест се проведе и в Пловдив

18 декември 2025, 20:02 часа 427 прочитания 0 коментара
Пореден протест се проведе и в Пловдив

И в Пловдив местните структури на ПП-ДБ организират протест тази вечер. По традиция протестиращите се събраха на площад "Съединение", като по-късно направиха мирно шествие до Римския стадион. Това е крайната точка, за която местната власт даде одобрения.

Още: Протести срещу властта и Сарафов блокират центъра на София (ВИДЕО)

Организаторите на протеста призоваха за спокойно протичане на демонстрацията и публикуваха в социалните мрежи указания. Сред тях, например, е записано, че не е допустимо носенето на маски, закриващи лицето. Исканията на протестиращите са за провеждането на честни избори, които според тях ще се гарантират именно от машинен вот.

Още: "БОЕЦ" окупираха входа към кабинета на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Протестите бяха провокирани от това, че отново на дневен ред беше предложен държавния бюджет. Организаторите настояват и за прекратяване на практиката държавният бюджет да се използва за финансиране на охрана на компрометирани политически фигури.

Още: Варна също излезе на масов протест (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Пловдив протест бюджет 2026
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес