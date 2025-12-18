Забравете за тях: Тези навици в грима ви състаряват

Ефекта на грима може да се сравн с ефекта при инвестиция: това, което е работило ефективно в една епоха, може да е неподходящо в друга. Кожата се променя, козметичните формули се актуализират и техниките, които някога са ви карали да изглеждате добре поддържани, сега могат да ви накарат да изглеждате по-възрастни.

Списание VegOut пише, че през 80-те години на миналия век, смелите и изразителни визии са били популярни, предназначени да подчертаят младежката, стегната кожа под ярка светлина. Днес обаче същите тези техники подчертават бръчките и неравномерната текстура на кожата.

7 остарели техники в грима

Плътен матов фон дьо тен. През 80-те години целта за перфектно равномерна кожа без пори се постигаше чрез използване на плътен слой фон дьо тен и фиксиране с обилно количество пудра. Този подход визуално прикриваше несъвършенствата, но върху зряла кожа само подчертаваше бръчките, гънките и текстурата. Съвременните тенденции предпочитат леки, хидратиращи формули.

Плътно нанасяне на прахообразен руж върху скулите. Техниката за драпиране на ярък руж през 80-те години е разработена за студийно осветление и по-млади лица. Днес плътното нанасяне на пудра руж може да накара лицето да изглежда уморено, да подчертае текстурата и визуално да го удължи. Най-добрата съвременна техника е кремообразният руж, разнесен нагоре и навън, с акцент върху ябълките на скулите. Тази техника повдига кожата и лицето изглежда естествено.

Остра линия на устните с по-светло червило и по-тъмен молив. Контурирането на устните с ясно изразена граница, популярно през 80-те години, подчертава изтъняването и бръчките на зрелите устни. По-ефективен вариант сега е да използвате молив за устни с нюанс по-тъмен от естествения цвят на устните, като го запълните равномерно преди нанасяне на червило. Това прави устните да изглеждат по-плътни и по-меки.

Прекомерно пудрене. Нанасянето на пудра слой след слой за постигане на матов ефект единствено подчертава бръчките и изсушава кожата. Ограничете употребата на пудра до Т-зоната или я заменете с лек фиксиращ спрей.

Блестящи или матови сенки за очи по целия клепач. Максималистичните брокатени визии изглеждаха страхотно през 80-те, но днес брокатът се натрупва в бръчките и гънките, утежнявайки клепачите. Неутралните матови или сатенени нюанси визуално уголемяват очите и създават свеж вид. Нотка блясък може да се използва на стратегически места, като например вътрешния ъгъл на окото или под веждите.

Прекомерно скубане на веждите. Тънките вежди състаряват лицето и го правят по-малко изразителен. Съвременният подход е по-плътни, по-естествено изглеждащи вежди, изваяни с леки щрихи с молив и изчеткани нагоре. Микроблейдингът или висококачествените помади за вежди са подходящи при тънки вежди за създаване на този ефект.

Дебели слоеве спирала за драматичен ефект. Слепналата спирала върху миглите ги утежнява и подчертава несъвършенствата. Препоръчва се нанасянето на един или два слоя удължаваща спирала върху горните мигли, като се фокусира върху разделянето и естествения вид на косъмчетата. Долните мигли могат да се оставят почти без покритие.

