Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена дариха органите ѝ

Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на МБАЛ-Силистра. Екипаж от състава на Военновъздушните сили на Българската армия със самолет „Спартан“ изпълни успешно задача по осигуряване на въздушен транспорт на медицински екипи, които експлантираха органите.

В резултат на това в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, трансплантира бъбреци на двама мъже. Единият е на 53 години от София, а другият е на 47 години и е от Дулово. И двамата провеждат хемодиализно лечение от 3 години. След интервенцията пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Това е 15-а бъбречна трансплантация, реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 13 от трупен и 2 от жив донор.

