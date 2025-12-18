Войната в Украйна:

Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена дариха органите ѝ

18 декември 2025, 20:47 часа 341 прочитания 0 коментара
Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена дариха органите ѝ

Двама души получиха шанс за нов живот, след като близките на 22-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на МБАЛ-Силистра. Екипаж от състава на Военновъздушните сили на Българската армия със самолет „Спартан“ изпълни успешно задача по осигуряване на въздушен транспорт на медицински екипи, които експлантираха органите.

Още: Трима с шанс за нов живот след донорска ситуация

В резултат на това в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, трансплантира бъбреци на двама мъже. Единият е на 53 години от София, а другият е на 47 години и е от Дулово. И двамата провеждат хемодиализно лечение от 3 години. След интервенцията пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Това е 15-а бъбречна трансплантация, реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 13 от трупен и 2 от жив донор.

Още: Колко души чакат за трансплантация у нас?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Донор Александровска болница бъбречна трансплантация донорска ситуация
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес