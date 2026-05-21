Аспект на деня и фаза на Луната на 22 май 2026 г. Предупреждението

На 22 май 2026 г. Луната е нарастваща, 7-и лунен ден от 11.45 часа. Денят продължава да разпалва енергията на новия сезон. През този ден ще можете да убеждавате всеки, да схващате бързо нови идеи и да намирате иновативни решения. Информацията се усвоява бързо, а идеите идват една след друга. Това е прекрасно време за учене, преговори, презентации и писане. Но има и недостатък: потокът от мисли може да ви завладее и рискувате да се разпръснете между твърде много задачи, без никога да завършите нито една.

Отличен ден

В професионалната сфера 22 май е отличен ден за започване на нови проекти, особено ако те включват информация, обучение или продажби. Меркурий в Близнаци ви помага да изложите гледната си точка, а Марс в Телец ви помага да направите първата практическа стъпка. Най-добре е обаче да отложите съдебни производства или конфликти с колеги – твърде лесно е да се обидите от груба забележка утре.

Сънища и подстригване

През този лунен ден сънят е предупреждение. Ако чуете определени думи насън, опитайте се да ги запомните и да ги запишете. Тази звукова информация е насочена конкретно към вас. Подстригването през този ден не е препоръчително. Тази манипулация на косата може да привлече кавги и конфликти.

