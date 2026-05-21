Най-важните новини за деня: 21 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 май 2026 г.

СЪДЪТ ГЛОБИ ПЕТЬО ЕВРОТО С 2556 ЕВРО ЗА СКАНДАЛА "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА" И ОТМЕНИ ЗАПОВЕДТА ЗА АРЕСТА МУ

Софийският градски съд призна Петьо Петров - Еврото за виновен по делото за документна измама, свързано със скандала "Осемте джуджета" и изчезналите ценности на бизнесмена Илия Златанов, но вместо поисканите от прокуратурата 14 години затвор му наложи единствено глоба от 2556 евро. С решението си съдът едновременно отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" на бившия следовател, който вече няколко години е в неизвестност, както и Европейската заповед за арест, по която той беше издирван. Отпадна и забраната Петров да напуска страната.

ПАДА ТАЙНАТА НА ЗАПЛАТИТЕ ВЪВ ФИРМИТЕ, ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА ВЕЧЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ВКЛЮЧВАТ И ТОЧНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Колегите в дадена фирма вече да могат да обсъждат заплатите в компанията помежду си, а работодателят да е задължен да информира кандидатите за дадена позиция за размера на основната заплата или нейния диапазон. Това предвиждат сериозни промени в законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, внесен за обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика на 19 май, показа справка на Actualno.com в портала за обществени консултации.

КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА НОВИЯТ ПРАВИЛНИК НА 52-ОТО НС: РЕШЕНИЯТА НА ДЕПУТАТИТЕ НА РАДЕВ

В т.нар. ден на опозицията – всяка първа сряда от месеца, няма да могат да се провеждат изслушвания на министри. Това решиха депутатите от Временната комисия за изработване на нов Правилник на Народното събрание след близо 6-часово заседание, предаде БНР. Те не успяха да обсъдят всички предложения за промени и насрочиха ново заседание за днес, 21 май. Още: "Целта е да спестим излишното заяждане и риторика": Явор Гечев с коментар за правилника на НС

КАК РАДЕВ СЪЗАДАВА ОЧАКВАНИЯ, ЧЕ ЩЕ ОПРАВИ НЕЩАТА? ОБЯСНЯВА ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН (ВИДЕО)

Дали политиците знаят какво правят със законите на икономиката, не съм много наясно. В предизборната кампания Румен Радев създаде очакване, че ще подобри отношенията с Русия. Много хора останаха с впечатлението, че ще връщаме лева, това също не стана. Много хората останаха с впечатлението, че ще се намаляват цени. Това заяви в предаването "Студио Actualno" банкерът Левон Хампарцумян, коментирайки мерките на правителството за справяне с високите цени и темата с бюджета на държавата.

ДЕЙСТВИЯТА НА ВЛАСТТА ЗАСИЛВАТ РИСКА "ЛУКОЙЛ" И РУСИЯ ДА НИ СЪДЯТ: ЕКСПЕРТНИ МНЕНИЯ

Ценовата преса, която обяви КЗК за цените на горивата, създава проблеми на "Лукойл" и това може да накара компанията да заведе арбитражно дело срещу България. От друга страна се притискат по-малките компании, защото се свиват маржовете – това заяви Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. "Лукойл" е пресиран от 1 година, добави Димитър Хаджидимитров, лицето на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, който добави, че в последната година "бизнесът не е в кондиция печалби и възвръщаемост на инвестиции".

РУСКИЯТ ПЕТРОЛ ИЗГАРЯ ВСЕ ПО-ЯРКО: СОЛОВЬОВ БЕСНЕЕ ДА БЪДАТ УБИТИ ЗЕЛЕНСКИ И БУДАНОВ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Най-надеждният начин да спрем украинските (въздушни) атаки дълбоко на наша земя е да потърсим лична отговорност на хората, които произвеждат оръжия и вземат решения за тяхното използване". Това заяви най-известният руски пропагандист Владимир Соловьов – основно пропагандно оръжие на режима на руския диктатор Владимир Путин и отдавна под западни санкции за разпространение на лъжи и пропаганда в подкрепа на целите на Путин да смаже Украйна.

ВОЙНА НА ИНТЕЛЕКТИ, А НЕ НА РЕСУРСИ: С УДАРИ ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА ЗЕМЯТА УКРАЙНА ОБЪРНА ВСИЧКО

В момента светът наблюдава как Украйна създава напълно нов модел на водене на война - принудена поради липсата на съпоставими ресурси в сравнение с държавата-агресор (численост на военните, военна техника и оборудване, обем на икономиката и т.н.). Именно дефицитът на ресурси изправи Украйна пред необходимостта да бъде гъвкава и адаптивна, да взема бързи решения, защото няма право на забавяне и грешки, когато става въпрос за човешки животи. Днес от опита й могат да се поучат и възползват всички въоръжени сили по света. Защото Украйна овладя и показа на всички едно много важно умение - как да накараш една огромна империя, каквато е Русия, да харчи милиарди, за да спре удари, нанасяни й с оръжия, струващи невъобразимо по-малко пари, тогава, когато е била уверена, че победата й е в кърпа вързана.

ТРЪМП И НЕТАНЯХУ В КОНФЛИКТ ЗА ИРАН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху са влезли в конфликт по време на разговор относно по-нататъшните военни действия спрямо Иран, съобщиха Axios и The Wall Street Journal, позовавайки се на анонимни източници. Според информацията, разногласията между двамата се отнасят до различаващи се мнения относно преработено предложение, целящо да сложи край на конфликта с Иран, посочи ДПА. Още: Тръмп пак превъртя играта с Иран: Ще бомбардира, обаче има цялото време на света за сделка и се моли на Техеран за 8 жени (ВИДЕО)

ВОЙНАТА НА ТРЪМП СРЕЩУ МЕЖДУНАРОДНИЯ РЕД ЗАПЛАШВА ВСИЧКИ НАС

Докато вниманието на света е насочено към войната с Иран, администрацията на Доналд Тръмп тихомълком ескалира атаките срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици в Карибите и Западния Тих океан, разказва The Hill.