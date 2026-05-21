Ще забрани ли Европейският съюз социалните мрежи за деца и подрастващи? (ВИДЕО)

21 май 2026, 22:42 часа 1001 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Европа може временно да забрани социалните мрежи за тийнейджъри. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите й, Европейският съюз може да представи правна инициатива това лято, която да въведе минимална възраст за достъп до социални мрежи. Очаква се ограничението да е за деца и младежи до 16-годишна възраст. „Въпросът вече не е дали младите хора трябва да имат достъп до социалните мрежи. Въпросът е дали социалните мрежи трябва да имат достъп до младите хора“, каза председателят на Европейската комисия.

Подкрепата за по-строг контрол нарасна през последните месеци, като Франция, Испания, Гърция и Дания стоят начело на призивите за мерки за защита на децата от това, което правителствата определят като пристрастяващи онлайн платформи. „Свидетели сме на светкавичната скорост, с която технологиите се развиват – и как те проникват във всеки ъгъл на детството и юношеството“, каза фон дер Лайен пред делегатите на Европейската среща на върха за изкуствен интелект и децата в Копенхаген.

Няколко държави от ЕС вече работят по национално законодателство, въпреки че Брюксел е изправен пред натиск да поддържа хармонизиран подход в целия единен пазар на блока.

Елин Димитров Редактор
