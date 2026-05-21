Ще забрани ли Европейският съюз социалните мрежи за деца и подрастващи? (ВИДЕО)

Европа може временно да забрани социалните мрежи за тийнейджъри. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите й, Европейският съюз може да представи правна инициатива това лято, която да въведе минимална възраст за достъп до социални мрежи. Очаква се ограничението да е за деца и младежи до 16-годишна възраст. „Въпросът вече не е дали младите хора трябва да имат достъп до социалните мрежи. Въпросът е дали социалните мрежи трябва да имат достъп до младите хора“, каза председателят на Европейската комисия.

⚡️📱Europe may temporarily ban social media for teenagers



Ursula von der Leyen said the EU could present a legal proposal this summer introducing a minimum age for access to social media.



“The question is no longer whether young people should have access to social media. The… pic.twitter.com/X7TR5RmbxS — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Забраната на социални мрежи

Подкрепата за по-строг контрол нарасна през последните месеци, като Франция, Испания, Гърция и Дания стоят начело на призивите за мерки за защита на децата от това, което правителствата определят като пристрастяващи онлайн платформи. „Свидетели сме на светкавичната скорост, с която технологиите се развиват – и как те проникват във всеки ъгъл на детството и юношеството“, каза фон дер Лайен пред делегатите на Европейската среща на върха за изкуствен интелект и децата в Копенхаген.

Още: Светът затяга контрола: Масови забрани на социални мрежи за деца

Няколко държави от ЕС вече работят по национално законодателство, въпреки че Брюксел е изправен пред натиск да поддържа хармонизиран подход в целия единен пазар на блока.

Още: Децата ги използват за „вратичка“: ЕС обмисля ограничения за VPN услугите