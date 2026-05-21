Правилно решение или грешка? Звезда на Юнайтед се оплака, че е останал извън състава на Англия за Мондиал'26

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи сериозен удар точно преди края на сезона, след като националният селекционер на Англия Томас Тухел е преценил да го остави извън състава на „трите лъва“ за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Новината съобщи самият футболист в една от социалните мрежи. Той заяви, че е останал шокиран и разочарован от решението на германския специалист. Очаква се утре Тухел да обяви 26-ата, които ще представят Англия на Мондиала.
Хари Магуайър бе капитан на Англия, а сега е аут от Световното
Хари Магуайър има на сметката си общо 66 мача за националния отбор на Англия като дори стигна до капитанската лента. През този сезон 33-годишният защитник се представя на доста високо ниво с екипа на Манчестър Юнайтед като има на сметката си общо 24 двубоя за „червените дяволи“ във всички турнири, в които се е отчел с две попадения, а също така е направил и две асистенции. Въпреки това централният бранител не е успял да спечели доверието на Томас Тухел за предстоящия Мондиал.
I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.— Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026
I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.
„Останах шокиран и разочарован“
„Бях убеден, че можех да изиграя важна роля за моята страна през това лято след сезона, който направих. Останах шокиран и разочарован от решението. Не съм обичал нищо повече от това да нося тази фланелка и да представям моята страна през годините. Желая всичко най-добро на играчите“, написа Хари Магуайър.
