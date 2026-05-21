21 май 2026, 21:16 часа 1243 прочитания 0 коментара
Правилно решение или грешка? Звезда на Юнайтед се оплака, че е останал извън състава на Англия за Мондиал'26

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи сериозен удар точно преди края на сезона, след като националният селекционер на Англия Томас Тухел е преценил да го остави извън състава на „трите лъва“ за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Новината съобщи самият футболист в една от социалните мрежи. Той заяви, че е останал шокиран и разочарован от решението на германския специалист. Очаква се утре Тухел да обяви 26-ата, които ще представят Англия на Мондиала.

Хари Магуайър бе капитан на Англия, а сега е аут от Световното

Хари Магуайър има на сметката си общо 66 мача за националния отбор на Англия като дори стигна до капитанската лента. През този сезон 33-годишният защитник се представя на доста високо ниво с екипа на Манчестър Юнайтед като има на сметката си общо 24 двубоя за „червените дяволи“ във всички турнири, в които се е отчел с две попадения, а също така е направил и две асистенции. Въпреки това централният бранител не е успял да спечели доверието на Томас Тухел за предстоящия Мондиал.

„Останах шокиран и разочарован“

„Бях убеден, че можех да изиграя важна роля за моята страна през това лято след сезона, който направих. Останах шокиран и разочарован от решението. Не съм обичал нищо повече от това да нося тази фланелка и да представям моята страна през годините. Желая всичко най-добро на играчите“, написа Хари Магуайър.

Манчестър Юнайтед Англия отбор Томас Тухел Световно първенство по футбол 2026 Хари Магуайър
Бойко Димитров
