Правилно решение или грешка? Звезда на Юнайтед се оплака, че е останал извън състава на Англия за Мондиал'26

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи сериозен удар точно преди края на сезона, след като националният селекционер на Англия Томас Тухел е преценил да го остави извън състава на „трите лъва“ за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Новината съобщи самият футболист в една от социалните мрежи. Той заяви, че е останал шокиран и разочарован от решението на германския специалист. Очаква се утре Тухел да обяви 26-ата, които ще представят Англия на Мондиала.

Хари Магуайър бе капитан на Англия, а сега е аут от Световното

Хари Магуайър има на сметката си общо 66 мача за националния отбор на Англия като дори стигна до капитанската лента. През този сезон 33-годишният защитник се представя на доста високо ниво с екипа на Манчестър Юнайтед като има на сметката си общо 24 двубоя за „червените дяволи“ във всички турнири, в които се е отчел с две попадения, а също така е направил и две асистенции. Въпреки това централният бранител не е успял да спечели доверието на Томас Тухел за предстоящия Мондиал.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

„Останах шокиран и разочарован“

„Бях убеден, че можех да изиграя важна роля за моята страна през това лято след сезона, който направих. Останах шокиран и разочарован от решението. Не съм обичал нищо повече от това да нося тази фланелка и да представям моята страна през годините. Желая всичко най-добро на играчите“, написа Хари Магуайър.

ОЩЕ: Феновете не го харесват, но Манчестър Юнайтед го обвърза с нов договор