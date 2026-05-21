Босът на един от грандовете в българския футбол: "Някой е хапвал гъбки "петроханки"

Босът на футболния гранд ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, за пореден път взриви социалните мрежи с култов коментар, свързан с българския футбол. Този път Найденов използва личния си профил във Фейсбук, за да разсее слуховете, че наставникът на неговия отбор Александър Александров - Алвеша може да поеме новака в елита Дунав Русе, който се качи, след като спечели титлата във Втора лига.

Найденов качи скрийншот на новина, която съобщава, че Алвеша е опция за Дунав Русе. И добави следния коментар: "Опаааа! Някой е хапвал гъбки "петроханки..."

В коментарите пък Найденов отговори на няколко потребители, като един от акцентите бе за предстоящия мач срещу Левски от последния кръг в Първа лига. Попитан дали ЦСКА 1948 и Левски ще играят феърплей, Найденов написа: "Не, Майсторе. Никой не ни дължи нищо. Ще поздравим шампионите и мачът ще е феърплей!"

Иначе Найденов запази мълчание около финала за Купата на България, който бе спечелен от ЦСКА след дузпи срещу Локомотив Пловдив. Всъщност ЦСКА 1948 ще опита да запази второто си място в класирането в Първа лига, като има 66 точки - с две пред третия Лудогорец и с три пред четвъртия ЦСКА, които се изправят един срещу друг в Разград в другия мач от четворката от последния кръг.

