Тръмп: Ще вземем урана на Иран, имаме пълен контрол над Ормузкия проток (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще изземат запасите на Иран от високообогатен уран, предаде Ройтерс. „Ще го вземем. Не ни е нужен, не го искаме, вероятно ще го унищожим, след като го вземем, но няма да им позволим да го притежават“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той добави, че не САЩ желаят да бъдат налагани такси за преминаване през Ормузкия проток.

Trump:



Iran cannot keep its highly enriched uranium. Once we get it, we will probably destroy it. We don’t want it. pic.twitter.com/UA7HGbTMDU — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026

"Имаме пълен контрол над Ормузкия проток. Знаете, наложихме блокада и тя е на 100% ефективна, никой не може да премине през него", обяви още Тръмп.

Trump:



We have total control of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/E7nikCPa8s — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026

Освен това американският държавен глава каза, че е отложил насроченото за днес подписване на указ, свързана с изкуствения интелект, защото „не е харесал определени аспекти от нея“. Той беше планирал церемония по подписването, на която трябваше да присъстват главните изпълнителни директори на компании в сферата на изкуствения интелект.

Според два източника заповедта би създала доброволна рамка, чрез която разработващите изкуствен интелект да взаимодействат с американското правителство преди публичното пускане на определени модели.

От друга страна Тръмп посочи, че по време на срещата си с китайския президент Си Цзинпин в рамките на тридневната си визита в Китай миналата седмица, двамата са обсъдили „защитните мерки“ за изкуствения интелект.

Спорът за таксите за Ормузкия проток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че дипломатическо споразумение между Вашингтон и Иран би било невъзможно, ако Техеран въведе система за събиране на такси от корабите, преминаващи през Ормузкия проток, съобщиха Ройтерс и Франс прес. Рубиo каза още, че се надява посещението на пакистанския военен началник в Иран да помогне за дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като подчерта, че е постигнат известен напредък, пише БТА.

"Вярвам, че пакистанците ще отидат в Техеран днес. Така че нека се надяваме, че това ще придвижи нещата напред", посочи той пред журналисти в Маями, преди да отпътува за Швеция за срещата на външните министри от НАТО.

Държавният секретар съобщи също, че Куба е приела предложението на САЩ за хуманитарна помощ в размер на 100 милиона долара. "Казват, че са го приели. Ще видим дали това означава, че ще проработи", добави той, но подчерта, че вероятността за "постигане на мирно споразумение чрез преговори между САЩ и Куба в момента не е голяма".