Огромна изненада в Англия! Тухел изключи две суперзвезди от състава за Мондиал 2026

21 май 2026, 22:51 часа 1276 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Футболистите Фил Фодън и Коул Палмър вероятно няма да бъдат включени от Томас Тухел в състава на Англия за Мондиал 2026, който ще бъде официално обявен в петък, съобщава BBC. Двете суперзвезди на Челси и Манчестър Сити не попадат сред 26-имата избраници на селекционера, а сред тях не е и защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър, който заяви, че е "шокиран и разочарован" от това решение. 

Англия без Фил Фодън и Коул Палмър на Световното първенство 2026

Нападателят на Астън Вила Оли Уоткинс ще бъде включен в състава, след като помогна на отбора си да спечели Лига Европа в сряда, заедно с нападателя на Ал-Ахли Айвън Тони, който е отбелязал 32 гола в 32 мача в саудитската лига през този сезон. Халфът на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт няма да бъде включен, въпреки че е най-резултатният английски играч във Висшата лига през този сезон, заедно с Уоткинс и Доминик Калверт-Люин, с по 14 гола.

Хари Магуайър също е аут от състава на "трите лъва"

Фодън от Манчестър Сити и Палмър от Челси – и двамата атакуващи халфове, които могат да играят и като нападатели – имаха непостоянни сезони за своите клубове. В публикация в Instagram Магуайър потвърди, че е аут: "Бях уверен, че мога да играя важна роля за страната си това лято след сезона, който имах. Решението ме шокира и ме разочарова. Пожелавам всичко най-добро на играчите."

Удар и за още един футболист на Ман Юнайтед

Съотборникът на Магуайър в Манчестър Юнайтед Люк Шоу също няма да бъде включен, въпреки впечатляващия си сезон. Шоу беше включен в предварителния състав от 55 играчи на Тухел и имаше силен натиск за включването му. Но тъй като Дан Бърн от Нюкасъл и Нико О'Райли от Манчестър Сити са на път да бъдат повикани, се очаква Шоу да остане извън състава.

Очаква се защитникът на Челси Леви Колвил и защитникът на Милан Фикайо Томори да останат извън състава, докато крилото на Арсенал Нони Мадуеке вероятно ще попадне в него. Той се присъединява към своите съотборници, спечелили титлата в Премиър лийг – Букайо Сака, Деклан Райс и Еберечи Езе, който се очаква да бъде възнаграден за отличната си форма с място в състава от 26 играчи.

Отсъствието на Магуайър, Томори и Колвил означава, че защитникът на Манчестър Сити Джон Стоунс най-вероятно ще бъде включен, въпреки сезона му, който бе прекъснат от контузия. Тухел разглежда Стоунс като ключов играч, но е бил загрижен за физическата форма на напускащия играч на Манчестър Сити.

Халфът на Кристъл Палас Адам Уортън е друг, който вероятно ще пропусне турнира, но халфът на Манчестър Юнайтед Коби Мейну ще запази мястото си в състава, след като беше повикан за предишните приятелски мачове. Очаква се халфът на Брентфорд Джордан Хендерсън, който е основен играч при Тухел, да запази мястото си. 

Стефан Йорданов
