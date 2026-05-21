Ще го има ли "А to Jazz Fest" и как реагира държавата? Говори Петър Димитров (ВИДЕО)

Проблемите в културния сектор и значителните забавяния през дирекции и институции, спъват процеса. Няма утъпкан път, по който да се минават процедурите.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" фестивалният директор на А to Jazz Fest Петър Димитров във връзка с сериозните опасения, че фестивалният празник може да не се състои.

По думите му имало е изключително сериозна реакция за това, че фестивалът може да спре, затова общността, която подкрепя фестивала, е започнала да събира средства. "Успяхме за четири дни да съберем близо 25 процента от сумата. В момента положението е свързано с това, че държавата реагира в последния момент и Министерският съвет през Министерството на културата все пак ще отдели средства, които да обезпечат събитието", разкри Димитров.

Според него проблемът през цялото време е свързан с това, че не се разбира какво произвежда културата. Петър Димитров каза, че зад културата стоят цифри и те не са само разходи. Това е излязло наяве благодарение на колоездачното състезание, което мина през България и веднага след това "Евровизия". Това е цяла система, посочи Димитров.

