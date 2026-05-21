Радар за икономика: Най-важните новини на 21 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 21 май 2026 г.

Забавяне на растежа и ускоряване на инфлацията: Прогноза за българската икономика

Европейската комисия (ЕК) ревизира в низходящата посока очакванията си ръст на брутният вътрешен продукт (БВП) на България за 2026 година, очаквайки растеж от 2,5 на сто, което представлява понижение с 0,2 процентни пункта спрямо есенната макроикономическа прогноза на ЕК от ноември миналата година, когато очакванията бяха за ръст от 2,7 на сто. Това се посочва в пролетната макроикономическа прогноза на ЕК, публикувана днес.

След еврото: Чуждите инвестиции се увеличават значително

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,901 млрд. евро за първите три месеца на 2026 година, след въвеждането на еврото. Положителният нетен поток на преките инвестиции е по-голям с 1,49 млрд. евро спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към края на март 2025 година нетният поток на преките чуждестранни вложения в страната е бил положителен в размер на 411,4 млн. евро.

КЗК притиска две големи вериги с производство за нелоялни практики

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производства срещу "Кауфланд България" и "Максима България" ЕООД, която оперира веригата "Т-Маркет", заради съмнения за прилагане на нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици на храни. Двете производства са част от секторния анализ на пазара на храните от първа необходимост, който антимонополният орган обяви, че провежда от месеци. Проверката обхваща ценовата политика на големите търговски вериги, нивата на надценките и отстъпките, както и договорните отношения с производители и доставчици.

Чистка: Смениха цялото ръководство на БЕХ

Всички членове на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг (БЕХ) ще бъдат сменени, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова на първия си брифинг пред журналисти. Тя акцентира върху открити нередности в сектора и представи бъдещите действия на новата власт за стабилизирането му.

Назначиха нов изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие“

Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Тя ще поеме поста от своята предшественичка Ива Иванова, която беше освободена от длъжността. Освободени са и двама от заместниците - Петя Славчева и Мая Митева. Заместници на Казакова пък ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.