Къде ще може да се гледа Световното първенство по футбол 2026?

През месеците юни и юли светът ще бъде футбол! Тази година ще се проведе 23-ото Световно първенство по футбол, а домакин на най-големия футболен форум на планетата ще бъде Северна Америка. 16 града от САЩ, Канада и Мексико ще съберат най-добрите 48 отбора от 6 континента, за да определят кой ще бъде новият футболен крал. А мащабното събитие ще бъде излъчвано на живо и в България.

Коя телевизия ще предава Мондиал 2026 в България

Мондиал 2026 ще се състои от 11 юни до 19 юли, като за пръв път ще събере толкова много отбори в надпреварата. През 2022 година, когато Аржентина стана световен шампион, участниците на световните финали бяха с 16 по-малко - 32. А за пръв път от 2002 година насам домакинството на Световното първенство ще бъде поделено между две или повече държави.

България няма да има представителен отбор на Мондиала, след като не успя да се класира за форума. Страната ни е без участие на световно първенство от 1998 година насам. Въпреки това, турнирът традиционно предизвиква небивал интерес у нас, тъй като се провежда веднъж на всеки четири години. А тазгодишното издание ще бъде излъчвано само от една телевизия.

БНТ ще излъчи на живо всички 104 мача от Световното първенство

Пълните права за Световното първенство 2026 се държат от Българската национална телевизия. От обществената медия обещават да предават на живо всички 104 мача от турнира, като половината от тях ще бъдат в гледаемо време. Останалите обаче ще бъдат неудобни заради часовата разлика със Северна Америка. А всички мачове ще бъдат предавани по главния канал БНТ 1 и/или по спортния канал БНТ 3.

Очаква се БНТ да има три екипа на терен, които да обикалят най-горещите точки и да отразяват турнира от първо лице. По-късно ще стане ясна и детайлната телевизионна програма за всеки един мач - от груповата фаза, през елиминациите, та чак до самия финал на 19 юли. А всички последни новини за Световното първенство по футбол 2026 може да следите в Actualno.com, както и в Sportlive.bg.