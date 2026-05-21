Левски иска да привлече трима финалисти от Купата на България

21 май 2026, 22:34 часа 1368 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шампионът на България Левски е набелязал трима финалисти от Купата на България за привличане през летния трансферен прозорец. Става дума за триото от Локомотив Пловдив - Боян Милосавлевич, Севи Идриз и Жоел Цварц, съобщава "Тема Спорт". Милосавлевич е титулярният вратар на "смърфовете", а Идриз и Цварц играят в атака, съответно като крило и като централен нападател. И тримата бяха титуляри при загубата от ЦСКА във финала.

Левски иска нови трима футболисти на Локомотив Пловдив

В Левски вече работят усилено по селекцията, а от няколко дни "сините" имат и нов спортен директор  - в лицето на досегашния си капитан Георги Костадинов. Хулио Веласкес се надява на подсилване преди мачовете от квалификациите на Шампионска лига през юли, а времето е ограничено. Левски ще има малко време за почивка след края на сезона, след което ще трябва да започне лятна подготовка, а в нея би било добре да участват и новите попълнения.

Жоел Цварц

Левски очевидно работи добре с Локомотив Пловдив, след като през зимата успя да привлече Хуан Переа. Нападателят дойде като алтернатива на Мустафа Сангаре, който се контузи, но не е изключено да бъде налаган като титуляр през новия сезон. Не е ясно и какво ще е бъдещето на Сангаре, като потенциална продажба на нападателя ще задължи Левски да потърси нов централен нападател, а Цварц от Локомотив изглежда като добра опция.

Вратарят Милосавлевич пък е в полезрението на Левски от поне няколко месеца и също може да акостира на "Герена". В момента "сините" разчитат на Светослав Вуцов, който обаче може да бъде продаден зад граница. А договорът на резервния страж Мартин Луков изтича. Що се отнася до Идриз, той е само на 18 години и може да се впише чудесно в състава на Веласкес за Първа лига и правилото да се стартира с поне един българин до 23 г. във всеки един мач.

Левски Локомотив Пловдив Летен трансферен прозорец Първа лига Боян Милосавлевич Севи Идриз Жоел Цварц
Стефан Йорданов
