Финалът на Шампионска лига в необичаен час - ето кога е битката за трофея

21 май 2026, 21:38 часа
Тазгодишният финал на Шампионска лига ще се проведе в необичаен час. В последните години футболните фенове у нас свикнаха да наблюдават финала на най-силния европейски клубен турнир в 22:00 часа българско време. Това обаче се променя от настоящия сезон 2025/26. А отборите на Пари Сен Жермен и Арсенал ще излязат няколко часа по-рано на терена, за да проведат спора за най-ценното клубно отличие във футбола.

Кога е финалът на Шампионска лига?

Големият финал на Шампионска лига ще се състои на 30 май на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща. ПСЖ ще опита да спечели трофея за втора поредна година, след като през 2025-а разгроми Интер с 5:0 на големия финал. А Арсенал, който стана шампион на Англия след 22 години чакане, е амбициран до краен предел да спечели и на европейската сцена - нещо, което "артилеристите" никога досега не са правили в 140-годишната си история.

Мачът ПСЖ - Арсенал ще започне в 19:00 часа

Началният час на финала е 19:00 българско време - или с 3 часа по-рано спрямо финалите на турнира досега.  Решението има за цел да подобри цялостното преживяване на мача за феновете, отборите и градовете домакини чрез оптимизиране на логистиката и операциите, като същевременно предоставя няколко осезаеми ползи. Така сблъсъкът става по-достъпен и по-безопасен за феновете, а градовете домакини ще имат по-голямо икономическо въздействие.

Също така новият начален час съвпада и с по-достъпен прозорец за излъчване, което помага на финала да достигне до още по-широка телевизионна и дигитална аудитория по целия свят.

Стефан Йорданов
