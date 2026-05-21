Ужас на улицата: Шахта погълна момиче, докато разхожда кучето си (ВИДЕО)

В Бразилия млада жена падна в шахта, след като капакът се срутва. На кадрите, заснето от камера на улицата, се вижда как 21-годишната жена върви по тротоара и разхожда кучето си. Но когато стъпва върху капак на канализационната шахта, бетонният капак буквално се разцепи на две и тя падна.
Жертвата е хоспитализирана с множество телесни наранявания и избити зъби.
In Brazil, a young woman fell into a manhole after the cover collapsed— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026
In the city of Cuiabá, a 21-year-old woman was walking on a sidewalk when she stepped on a sewer cover — and the concrete lid literally split in half.
She immediately fell straight down.
