Аспект на деня и фаза на Луната на 23 януари 2026 г. Моментът преди голямата промяна

На 23 януари 2026 г. Луната е нарастваща, 6-и лунен ден от (10:03) ч. Това е ден, разделен на две контрастни, но вътрешно свързани половини. Може да се сравни с тихо, дълбоко вдишване преди решителен скок в неизвестното. Още от самата сутрин ще се окажете в хватката на фината, проницателна енергия на Луната, все още в Риби. Това е време за дълбоко размишление, когато чувствата текат лесно и границите между вас и света са размити.

Ретрограден Меркурий 2026 г.

Носталгия

Може да изпитате леко чувство на тъга, носталгия или внезапно разбиране на нещо важно за миналите ви избори. През тези часове е най-добре да не се борите с настроението си или да не насилвате събитията. Утре може интуитивно да разберете, че е време да се освободите от миналото без съжаление, да създадете пространство вътре в себе си. Тази лунна енергия действа като пречистващ филтър, помагайки ви да отделите истинските си чувства от въображаемите си и мечтите си от очакванията на другите. Това е последният момент на мълчание преди началото на съдбоносна промяна.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. Сънищата в 6-ти лунен ден са радостни и скоро се сбъдват, важното е да се пазят в тайна.

Пълнолуние 2026 година

Снимки: iStock