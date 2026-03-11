Прокурорската колегия обсъжда казуса с Борислав Сарафов

Прокурорската колегия ще обсъжда искането на служебния вицепремиер и правосъден министър Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Преди включването на искането като точка последна в дневния ред на съдебните кадровици, Янкулов постави темата и пред пленарния състав на Висшия съдебен съвет преди две седмици.

След дълъг дебат мнозинството прецени, че компетентният орган да решава за временното управление на държавното обвинение е именно Прокурорската колегия.

Вчера граждани протестираха пред Съдебната палата в София с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието беше организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" под наслов "СарафOFF, уволнен си!".

"Прокурорската колегия е показала, че не взима сама решения, а изпълнява политически поръчки, така че видимо напрежението не е качено до достатъчна степен, така че Сарафов да стане наистина неудобен и да бъде захвърлен под автобуса", каза адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки".