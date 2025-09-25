Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 26 септември 2025 г. Пригответе се за подаръците на Юпитер

На 26 септември 2025 г. Луната е нарастваща и е в благоприятното положение с добряка Юпитер. 6-и лунен от 11:58 ч. Най-после ще бъдем обзети от фантастично чувство на спокойствие. Емоционалната стабилност и обезоръжаващият оптимизъм ще станат ваши съюзници в борбата с лошото настроение и ще ви помогнат да излезете победители дори от най-критичните ситуации.

Време за отношения

Сега е подходящият момент да поправите отношенията с хората, ако сте се скарали с някого и да проявите състрадание към другите. Опитайте се да устоите на изкушението да преяждате. Колкото и да ви е трудно, трябва да се отдадете на удоволствието, но в разумни граници. Прекаляването с храна сега може да предизвика сериозни здравословни проблеми. 

Сънища и подстригване

През този ден ще сте толкова красиви, че няма нужда да се товарите с мисли за смяна на прическата. Подстригването в този лунен ден не е препоръчително. Сънищата, които ще видите най-вероятно ще са приятни и дори радостни. Сега е особено важно да ги запазите в тайна. Сънят е верен помощник в разгадаването на вашето бъдеще. Ако дете ви разкаже съня си, то той също трябва да се пази в тайна.

