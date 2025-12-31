ЦСКА върна обещаващ талант на родния му тим, "армейците" готвят новогодишен подарък на феновете си

Ръководството на ЦСКА преотстъпи албанския талант Кевин Додай на Влазня Шкодра за пролетния дял от сезона. Новината съобщават колегите от „Тема Спорт“. 20-годишното крило пристигна в Борисовата градина през лятото срещу сумата от 450 000 евро именно от този клуб, но изпита затруднения с адаптацията. Междувременно по медийна информация "червените" ще обявят привличането на бразилеца Лео Перейра в началото на януари 2026 година.

ЦСКА върна Додай на Влазня

ЦСКА нямаше много опции за Додай, тъй като според разпоредбите на ФИФА един футболист не може да играе за повече от два клуба в рамките на един сезон. Така Влазня се възползва от ситуацията и върна в редиците си Додай, който в последния си мач за тима на 17 юли се отчете с гол и асистенция при победата с 4:2 над Даугавпилс в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, припомнят от "Тема Спорт".

Фланговият футболист вече се е присъединил към тренировъчния процес на състава, който на 10 януари предстои да срещне Подградеци в 1/8-финал за Купата на Албания. Сериозна роля за преотстъпването на Додай изигра и лимитът за играчи извън ЕС в Първа лига. ЦСКА може да използва до 7 чужденци без европейски паспорт в мачовете, а до момента в отбора на Христо Янев те бяха цели 9.

От информация в медиите пък стана ясно, че ЦСКА ще обяви привличането на бразилеца Лео Перейра в началото на януари 2026 година. 25-годишното крило е считано за сигурно ново попълнение на "червените", като пристига от бразилския елит. За последно игра като преотстъпен в Спорт Ресифе. Договорът му за наем е до 31 декември. Това е и причината "армейците" да не представят Перейра досега.

