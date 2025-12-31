Любопитно:

За финал на 2025 година: Падна треньорска глава в Първа лига

31 декември 2025, 13:08 часа 398 прочитания 0 коментара
Ръководството на новака в Първа лига Добруджа обяви важна новина в официалните си канали в последния ден от 2025 година. Добричлии се разделят по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щаба му - Стефан Дончев и Даниел Георгиев. Орела, какъвто е прякорът на специалиста, води тима в два периода за общо 99 мача, а междувременно беше и спортен директор на клуба. В момента Добруджа заема последното 16-о място в родния елит с 12 точки.

"ПФК Добруджа се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щабът му - Стефан Дончев и Даниел Георгиев. Благодарим им за професионализма, работата и приноса към отбора през периода, в който бяха начело на клуба. Пожелаваме им успех в бъдещите им начинания", гласеше краткото съобщение на тима от Добрич.

Posted by ФК "Добруджа 1919" - Официална страница on Wednesday, December 31, 2025

Под ръководството на Орела отборът практикуваше симпатичен футбол, но липсата на класа в завършващата фаза и индивидуални грешки в отбрана често костваха важни точки. Властимащите в клуба ще опитат сериозно да обновят тима за пролетния дял от шампионата.

Ден по-рано Добруджа се раздели по взаимно съгласие и с трима футболисти - Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов. „Благодарим им за усилията и отдадеността през времето в клуба и им пожелаваме успех във всички бъдещи начинания“, написаха добричлии в своя профил в социалните мрежи.

Джем Юмеров
