За финал на 2025 година: Падна треньорска глава в Първа лига

Ръководството на новака в Първа лига Добруджа обяви важна новина в официалните си канали в последния ден от 2025 година. Добричлии се разделят по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щаба му - Стефан Дончев и Даниел Георгиев. Орела, какъвто е прякорът на специалиста, води тима в два периода за общо 99 мача, а междувременно беше и спортен директор на клуба. В момента Добруджа заема последното 16-о място в родния елит с 12 точки.

Орела отлетя от Добруджа

"ПФК Добруджа се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Атанас Атанасов и щабът му - Стефан Дончев и Даниел Георгиев. Благодарим им за професионализма, работата и приноса към отбора през периода, в който бяха начело на клуба. Пожелаваме им успех в бъдещите им начинания", гласеше краткото съобщение на тима от Добрич.

Под ръководството на Орела отборът практикуваше симпатичен футбол, но липсата на класа в завършващата фаза и индивидуални грешки в отбрана често костваха важни точки. Властимащите в клуба ще опитат сериозно да обновят тима за пролетния дял от шампионата.

Ден по-рано Добруджа се раздели по взаимно съгласие и с трима футболисти - Анхел Пуерто, Андриан Димитров и Милчо Ангелов. „Благодарим им за усилията и отдадеността през времето в клуба и им пожелаваме успех във всички бъдещи начинания“, написаха добричлии в своя профил в социалните мрежи.

