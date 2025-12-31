Нови брутални резултати в маратона: "Бегачите" през декември 2025 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Месец декември по традиция бе постен откъм състезания в дългите бягания, но пък именно тогава се провежда един от най-популярните и масови маратони в Европа - този във Валенсия. Надпреварата, която тази година събра рекордните над 30 000 души, предложи изключителни резултати на световно ниво както при мъжете, така и при жените.

Валенсия отново предложи силни резултати в маратона

След като през 2024-а Себастиан Саве избяга най-бързия маратон за годината на трасето във Валенсия, през 2025-а неговият колега Джон Корир избухна с 2:02:24 часа - осми най-добър резултат в историята и втори най-добър за годината, на секунда от Джейкъб Киплимо, който стана победител в Чикаго. Корир не остави шансове на конкуренцията и финишира убедително първи - на под 2 минути от световния рекорд на Келвин Киптум.

При жените пък Джойслин Джепкосгей записа 2:14:00 часа, което е най-добро време на маратон за годината и четвърти най-силен резултат за жена в историята на тази дистанция. Перес Джепчирчир също бе близо, финиширайки втора за 2:14:43. За отбелязване е и резултатът на олимпийския шампион в триатлона Алекс Йи, който финишира при мъжете за 2:06:38 часа.

Маратонът в Шанхай също не разочарова

Иначе силен резултат на маратон постигна и Бриджит Косгей при жените в Шанхай, финиширайки за 2:16:36 часа - рекорд на трасето. Победител при мъжете в Шанхай стана Милкеса Менгеша с 2:06:25 - със само две секунди пред сънародника си Давит Волде. Водач в световната ранглиста на маратон при мъжете остава Себастиан Саве с 2:02:16 от Берлин, като той мисли да атакува маратон и през пролетта.

Победа за Батоклети и второ място за Гресие на Европейското по крос

Извън маратонските бягания се проведе и Европейското първенство по крос кънтри в Лагоа, Португалия, което се организира под шапката на Европейската атлетика. Там победата при жените очаквано отиде при фаворитката Надя Батоклети. При мъжете обаче световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие изненадващо бе победен от Тиери Ндикумвенайо от Испания. Широко участие имаше и от България, като най-предно класиране записа Девора Аврамова.

Автор: Стефан Йорданов

