Спасителен пояс за Кремъл: Китай помага на Русия да изгради "сенчест флот" за превоз на втечнен природен газ

Пекин е започнал да купува санкциониран втечнен природен газ още през август и вече е приел поне 20 товара. На някои танкери системите за проследяване са били променени, за да се фалшифицират координатите им. Москва се опитва да копира същата схема за избягване на санкции, която използва за петрола: изкупуване на стари танкери за втечнен природен газ, промяна на данните за собствеността и скриване на маршрути - всичко това, за да продължи да изнася втечнен газ, пише в своя статия изданието Bloomberg.

Украински експерт: Ударите по танкери ще доведат до колапс на руския "сенчест флот"

Схемата

Съгласно тази схема Китай получава евтин руски газ, а Кремъл получава спасителен пояс, който му позволява да продължи да продава гориво въпреки ограниченията. Лицемерието е очевидно. През декември 2024 г. изпълнителният директор на "Новатек" Денис Соловьов пътува до Вашингтон и след победата на Тръмп се опита да настоява за по-тесни връзки със САЩ „срещу Китай“. Но в същото време, чрез офиса на компанията в Пекин, Новатек търсеше китайски купувачи за своя газ.

A lifeline for the Kremlin: China is helping Russia build a “shadow fleet” to ship liquefied natural gas



According to Bloomberg, Beijing began buying sanctioned LNG back in August and has already taken in at least 20 cargoes. On some tankers, tracking systems were altered to… pic.twitter.com/On2A5xVqVd — NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2025

Още: Разкрития: Потънал край Испания руски кораб превозвал ядрени реактори за севернокорейски подводници (ВИДЕО)

Bloomberg идентифицира 15 танкера за втечнен природен газ, свързани с нововъзникващия руско-китайски „сенчест флот“. Това е малко в сравнение с огромния скрит флот, превозващ руски петрол, но все пак достатъчно, за да смекчи удара от санкциите и да помогне на Кремъл да се задържи на повърхността.

Заради санкциите: Танкери с руски петрол чакат със седмици край бреговете на Индия и Китай