Русия показа доказателства за атака срещу резиденция на Путин: Нарисува карта и неописуеми снимки

Вече 2 денонощия режимът на руския диктатор Владимир Путин опитва да убеди дори себе си, че Украйна е изстреляла 91 дрона, за да порази резиденция на Путин в Новгородска област. Един от многото интересни моменти в цялата история е, че така и не беше уточнено коя е точно резиденцията и къде точно се намира.
Генерал-майор Александър Романенков, командващ руските ракетни войски, даде отчет как е извършена атаката. Всеки може да види видеото, публикувано от руското военно министерство - и сам да прецени дали една карта, нарисувана с курсив, както и 3-4 снимки на ламирана и жици от възможно най-голяма близост, за да не се допусне геолокализация на кадрите, представляват каквото и да е доказателство:
Russia’s MoD is scrambling to prove an alleged Ukrainian drone attack on Putin’s Valdai residence, rolling out arrows-on-a-map graphics and snowy debris photos. They claim it was a “carefully planned, multi-layered” strike from Sumy and Chernihiv regions, yet admit no damage or… pic.twitter.com/NCF3O1PVbb— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 31, 2025
За финал, коментарът на беларуската опозиционна информационна медия NEXTA: "Ето я иронията: Москва отчаяно се опитва да убеди Вашингтон, че някой наистина е ударил резиденцията на Путин.
Изглежда жалко – "Татко Тръмп, помогни ни, украинците са извън контрол! Дроновете им летят където си искат, а горкият Владимир не може да спи и се напикава".
Russia’s clowns in the Defense Ministry just can’t stop embarrassing themselves— NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2025
After contradicting Lavrov on the day of the mythical “drone attack” on Putin’s residence, the military suddenly changed their tune and now confirm the strike actually happened.
Problem is — they… pic.twitter.com/8b38uskv2D
Британският вестник The Telegraph вече написа, че историята на Кремъл изглежда като мързелива измислица – удобно извинение за провал на сделка за мир, при която Украйна вече е отстъпила за твърде много - Още: Путин е безсрамен лъжец: Конгресмен разкритикува Тръмп да проверява фактите преди да вярва на Кремъл