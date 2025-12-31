Войната в Украйна:

Русия показа доказателства за атака срещу резиденция на Путин: Нарисува карта и неописуеми снимки

Вече 2 денонощия режимът на руския диктатор Владимир Путин опитва да убеди дори себе си, че Украйна  е изстреляла 91 дрона, за да порази резиденция на Путин в Новгородска област. Един от многото интересни моменти в цялата история е, че така и не беше уточнено коя е точно резиденцията и къде точно се намира.

Генерал-майор Александър Романенков, командващ руските ракетни войски, даде отчет как е извършена атаката. Всеки може да види видеото, публикувано от руското военно министерство - и сам да прецени дали една карта, нарисувана с курсив, както и 3-4 снимки на ламирана и жици от възможно най-голяма близост, за да не се допусне геолокализация на кадрите, представляват каквото и да е доказателство:

За финал, коментарът на беларуската опозиционна информационна медия NEXTA: "Ето я иронията: Москва отчаяно се опитва да убеди Вашингтон, че някой наистина е ударил резиденцията на Путин.

Изглежда жалко – "Татко Тръмп, помогни ни, украинците са извън контрол! Дроновете им летят където си искат, а горкият Владимир не може да спи и се напикава".

Британският вестник The Telegraph вече написа, че историята на Кремъл изглежда като мързелива измислица – удобно извинение за провал на сделка за мир, при която Украйна вече е отстъпила за твърде много - Още: Путин е безсрамен лъжец: Конгресмен разкритикува Тръмп да проверява фактите преди да вярва на Кремъл

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
