Тайната излезе наяве: Мел Гибсън се е разделил с младата си приятелка

31 декември 2025, 12:50 часа 0 коментара
Мел Гибсън и Розалинд Рос са се разделили след 9-годишна връзка, предаде "Ройтерс", като цитира представител на актьора. Той потвърди съвместно изявление на двойката, предоставено ексклузивно на списание "Пийпъл". В него се казва, че Гибсън и Рос сложили край на отношенията си преди около година, но са избрали да не споделят новината публично досега. Те започнаха да се срещат през 2014 г. В изявлението се казва, че планират да продължат да отглеждат съвместно 8-годишния си син Ларс.

„Въпреки че е тъжно да приключим този етап от живота си, ние сме благословени с прекрасен син и ще продължим да бъдем най-добрите родители, каквито можем да бъдем“, написаха двамата в изявлението си.

Гибсън, който е на 69 години, и режисьорката и бивша състезателка по конен спорт Рос (35 г.) нямат брак.

Актьорът, прочул се с ролята си във филма „Лудия Макс", има седем деца от Робин Мур, с която бяха женени от 1980 до 2011 г.. Той имаше връзка и с Оксана Григориева, от която има дъщеря на 16 години.

Мел Гибсън е известен в Холивуд като актьор, режисьор и продуцент. За филма „Смело сърце“ през 1996 г. той спечели „Оскар“ за най-добър филм и най-добър режисьор, припомня Ройтерс.

Източник: БТА

Весела Софева
