Подготовка за война: Реакцията на Германия към чуждите кибератаки

Германските военни плановици предупреждават, че зачестилите кибератаки, актове на саботаж и кампании за дезинформация може да са първият етап от бъдещ военен конфликт, сочи поверителен правителствен документ, съобщава изданието Politico. Тази оценка е заложена в Оперативния план за Германия (OPLAN) – стратегическа рамка за организацията на отбраната на страната при мащабен конфликт в рамките на НАТО. Документът отразява по-широката промяна в германската отбранителна политика, при която Берлин поема централна роля в логистиката и планирането на подсилването на алианса.

Агресията на Русия

Това се случва с оглед на все по-агресивното поведение на Русия спрямо европейските държави от НАТО след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна преди близо четири години. В плана се посочва, че т.нар. хибридни действия „могат по същество да служат като подготовка за военна конфронтация“. Вместо да бъдат разглеждани като второстепенен натиск, кибероперациите и кампаниите за влияние са поставени директно в логиката на военната ескалация. Тази постановка има конкретни последици за ролята, която Германия си отрежда при евентуален конфликт.

Страната е описана като оперативна база и основен транзитен коридор за войски на НАТО, който би бил подложен на натиск още в ранните етапи – именно заради ключовото си значение за придвижването и поддържането на съюзническите сили.

Лека версия

Документът от 24 страници е класифициран като т.нар. „лека версия“ на плана и цели да координира действията на цивилни и военни структури, определяйки Германия като централен логистичен хъб за съюзниците. При сценарий на конфликт Германия би се превърнала в „приоритетна цел за конвенционални удари с далекобойни оръжейни системи“, насочени както срещу военна, така и срещу гражданска инфраструктура, се казва още в документа. OPLAN очертава модел на ескалация в пет фази – от ранно откриване на заплахи и възпиране, през национална отбрана и колективна защита в рамките на НАТО, до възстановяване след конфликта. Според плана Германия в момента се намира в първата фаза, съсредоточена върху изграждането на обща картина на заплахите, координация между институциите и подготовка на логистични и защитни мерки.

Разширена зона

Планът предвижда и значително разширена роля за вътрешните военни сили. Частите за териториална отбрана ще отговарят за защитата на критичната инфраструктура, осигуряването на придвижването на войски през германска територия и подпомагането на функционирането на държавата, докато бойните формирования се разполагат на други места. Цивилните структури са разглеждани като ключови за военния успех. Транспортната мрежа, енергийните доставки, здравните услуги и частните изпълнители са многократно посочени като необходими елементи, без които планът не може да бъде реализиран. В документа се подчертава, че „множество задачи изискват гражданска подкрепа“.

Хибридни атаки

През последните месеци Германия и съюзниците ѝ са изправени пред поредица от хибридни атаки, които отговарят на описаните в OPLAN сценарии. Федералните власти отчитат ръст на руския шпионаж, кибератаките и опитите за влияние, насочени към политически институции, критична инфраструктура и общественото мнение. Министърът на вътрешните работи Александър Добринд описа страната като „ежедневна мишена на хибридна война“.

