Без значение кой плаща: Всички прегледи и изследвания задължително се вписват в електронното досие на пациента

Всички прегледи и изследвания, извършени на пациент в лечебно или здравно заведение, задължително се вписват в електронното му досие, независимо кой плаща за тях. Това каза в интервю за БТА министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов. Темата за електронната идентификация в здравеопазването е част от по-широкия процес на дигитализация, по който Министерството на здравеопазването (МЗ) работи последователно, каза още той по повод предложението на управителя на НЗОК за създаване и въвеждане на електронна здравна карта за всички.

Част от предстоящите задачи са започването през следващата година на скрининговите кампании за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка, изграждането на национална мрежа, свързваща 17 областни болници с високотехнологични строук центрове в реално време, третата фаза - проектиране и строителство на национална детска болница, която е в ход и преминава през предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Предстоят и нормативни промени, чрез които се цели преодоляване на недостига или липсата на лекарства, каза още той.

