Войната в Украйна:

Без значение кой плаща: Всички прегледи и изследвания задължително се вписват в електронното досие на пациента

31 декември 2025, 14:40 часа 271 прочитания 0 коментара
Без значение кой плаща: Всички прегледи и изследвания задължително се вписват в електронното досие на пациента

Всички прегледи и изследвания, извършени на пациент в лечебно или здравно заведение, задължително се вписват в електронното му досие, независимо кой плаща за тях. Това каза в интервю за БТА министърът на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов. Темата за електронната идентификация в здравеопазването е част от по-широкия процес на дигитализация, по който Министерството на здравеопазването (МЗ) работи последователно, каза още той по повод предложението на управителя на НЗОК за създаване и въвеждане на електронна здравна карта за всички.  

Още: "Ще получаваме sms за лекарства и ваксини": Д-р Брънзалов за дигитализацията на здравето

Част от предстоящите задачи са започването през следващата година на скрининговите кампании за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка, изграждането на национална мрежа, свързваща 17 областни болници с високотехнологични строук центрове в реално време, третата фаза - проектиране и строителство на национална детска болница, която е в ход и преминава през предварителен контрол от Агенцията за обществени поръчки. Предстоят и нормативни промени, чрез които се цели преодоляване на недостига или липсата на лекарства, каза още той.

Още: Родителите ще имат информация за пациентското досие на детето си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
здравно досие електронно досие Силви Кирилов
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес