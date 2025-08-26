Войната в Украйна:

Аспект на деня и фаза на луната на 27 август 2025 г. Цвят в сивия ден

На 27 август 2025 г. Луната е нарастваща. 5-и лунен от 10:57 ч. На този ден живота ни ще бъде белязан от секстила на Меркурий към Луната. И дори самият ден да обещава да бъде най-обикновен, дори скучен, вие все пак ще изпитвате постоянно емоционален тласък, а положителните емоции ще ви помогнат да се справите дори с най-неприятните задачи.

Комфорт

Освен това ще се чувствате толкова комфортно, че най-накрая ще можете да намерите някого, когото искате и с когото да споделите своите преживявания и проблеми. Това ще бъде вярно решение, защото вашият събеседник неволно ще предложи решение и ще бъде незаменимият съветник, от който се нуждаете толкова дълго. Сега с лекота ще намерите извора на вашите тревоги. Не отказвайте помощ на тези, които са се обърнали към вас за съвет. Днес вие ще протегнете ръка за помощ, а утре ще ви бъде протегната ръка на вас.  

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден е благоприятно. Ще сте доволни от резултата, а процедурата може да доведе и до забогатяване. Сънищата ще носят съмнителна информация, така че изобщо не си губете времето да се чудите какво означават. 

