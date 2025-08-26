Войната в Украйна:

Борисов, Радев, Пеевски - с какви вероятности биха се явили на избори? Коментар на Теодор Славев (ВИДЕО)

26 август 2025, 16:00 часа 504 прочитания 0 коментара

Ако трябва да сме обективни, трябва да кажем, че подобно напрежение между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 е имало винаги. От гледна точка на баланса на властите, винаги е добре да има допълнително ниво на легитимност. Това заяви в предаването “Студио Actualno политологът Теодор Славев, коментирайки искрите, които прехвърчат между президента Румен Радев и правителството по отношение на назначаването на ключови позиции в МВР и ДАНС.

"Трупа се напрежение"

Въпросът е как правителството и президентът, когато правят предложения, ги мотивират. Това трябва да става по процедура, която да е прозрачна. На мен ми се струва, че в момента и двете институции не дават достатъчно прозрачност. Сякаш основният принцип на тези назначения е лоялността един към друг, посочи Славев. 

Напрежението се трупа - социално, икономическо. Случаи, които не са свързани, зад тях прозира корупция. Има повтарящи се протести, включително с безводието. Тези процеси се трупат за правителството и то не съумява да отговори на тези проблеми. От другата страна, е приемането на еврото. Трудно биха се срещнали различните протести на площада предвид и геополитическата ситуация. Сега предстои и вот на недоверие към правителството и се надявам вносителите да го подготвят компетентно, защото предходните бяха потресаващи. Ще се трупа напрежение, но коалицията изглежда стабилна към момента. Интересно е дали мнозинството може да се разбие по отношение на Антикорупционната комисия, тъй като Пеевски иска да я закрие. Всичко се трупа и е много вероятно да се пише на сметката на управляващите - без значение дали ще бъде това на президентските избори, или на предсрочните парламентарни избори. Тепърва предстои да се представи и Законът за държавния бюджет през октомври, но бюджетният дефицит и сега расте стремглаво, стана ясно още от думите на Теодор Славев.

Ако Борисов и Пеевски се явят на президентските избори с това правителство, много е вероятно да ги загубят. Възможно е да се предизвикат предсрочни избори преди президентските, за да се види каква ще е реакцията на Радев: той ще трябва да прави служебен кабинет или ще трябва да се яви с партия. Става сложно в такава ситуация. Трудно успяват управляващите да убедят обществото, че заслужават подкрепа, каза политологът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
политика Интервю Студио Actualno Теодор Славев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес