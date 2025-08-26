Войната в Украйна:

Украйна потвърди: За първи път Русия е превзела две селища в Днепропетровска област

26 август 2025, 17:32 часа 139 прочитания 0 коментара
Украйна потвърди: За първи път Русия е превзела две селища в Днепропетровска област

Руските сили са окупирали селата Запорожко и Новогеоргиевка в Днепропетровска област на Украйна, съобщи на 26 август мониторинговата група DeepState, за която се твърди, че е свързана с украинското разузнаване. Това е първият случай, в който наблюдателите съобщават, че Русия е поела контрола над населени места в този регион на страната, в който силите на диктатора Владимир Путин се опитваха да проникнат през последните няколко месеца - основно с пропагандна, а не със стратегическа цел.

Двете малки населени места се намират в близост до административните граници между областите Днепропетровск, Донецк и Запорожие. Министерството на отбраната на Русия заяви, че е превзело селата на 25 август, а сега идва потвърждение от един от най-достоверните украински източници.

Карта: DeepState

Виктор Трехубов, говорител на украинските сили в Днипро, заяви пред The Kyiv Independent, че твърденията за превземането на Запорожко са се появили още на 25 август и не са били потвърдени от Украйна по това време. Говорителят добави, че по-подробна информация за ситуацията в област Днепропетровск ще бъде налична на 26 август вечерта.

Мъките на руската армия да нахлуе в Днепропетровска област

По-рано руските сили са се опитали да навлязат в село Дачно в региона на няколко пъти, но са били отблъснати, съобщи украинската армия. DeepState, които поддържат интерактивна карта на фронта, показват Дачно предимно в "сивата зона" – район, за който се водят сражения и контролът не е в ничии ръце.

През юни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руските държавни медии, че руските сили провеждат операции в област Днепропетровск като част от усилията за създаване на така наречената "буферна зона" на украинска територия.

Централно-източната част на страната е подложена на ежедневни руски въздушни и артилерийски атаки и граничи с Донецка област, която е във фокуса на инвазията на Путин от 2014 г. Тя е и основно бойно поле от началото на пълномащабната война през февруари 2022 г.

Димитър Радев
