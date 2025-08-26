Най-важните новини за деня, 26 август 2025 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 август 2025 г.

СОНДАЖИ И С МИСЪЛ ЗА НОВ ЯЗОВИР: "ВИК ХОЛДИНГЪТ" ОБЯВИ КАК ЩЕ СЕ РЕШИ ВОДНАТА КРИЗА В ПЛЕВЕН

За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен са необходими допълнителни около 300 литра в секунда вода и трябват комплексни мерки не само изграждане на сондажи, но и намаляване на водозагубите в самия град. Трябват поне 30 нови сондажа - до около 10-тина дни ще има яснота възможно ли е. Това заяви изпълнителният директор на "ВиК Холдинг" инж. Лоско Лозев пред БНТ и bTV. Инж. Лозев обясни, че се залагат на комплексни мерки за допълнително водоснабдяване и ще се търси подменя на вътрешната водопроводна мрежа в града.

ПЕНТАГОНЪТ СПРЯ УДАРИТЕ НА УКРАЙНА ПО РУСИЯ С РАКЕТИ ATACMS. А С НОВИТЕ РАКЕТИ "ВЪЗДУХ-ВЪЗДУХ"?

Пентагонът от месеци отказва разрешение на украинските въоръжени сили да използват ракети с голям обсег срещу територията на Русия. Така Киев е лишен от едно от най-мощните си оръжия в битката с Москва, съобщиха американски представители пред The Wall Street Journal. По думите на официални лица, неразкрит механизъм за одобрение на най-високо ниво в Пентагона е спрял опитите на Украйна да изстреля американски тактически ракетни системи ATACMS още от края на пролетта. Киев се е опитвал поне веднъж да нанесе удар по руски тилови цели, но не е получил зелена светлина.

ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК: ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО - РАЗКАЗ ЗА НОВО РАЗСЛЕДВАНЕ

Исторически парк в момента е нещо като Замръзналото кралство, няма строителство и всичко е в бурени. Това излезе от участието в сутрешния блок на бТВ Йоан Запрянов, авторът на новото разследване на "Капитал" за Исторически парк. Той работи по темата за Исторически парк от 2019 година. "Ако идете в самия Исторически парк - той продължава да си бъде построен наполовина, както си е от 2020 година. Една част от тези сгради е незаконна и не могат да бъдат отворени, те нямат разрешение за ползване, акт 16. За сметка на това всичко онова, което беше обещавано за едни големи комплекси в античен стил, за едни сгради, които трябваше да направят селото все едно е назад във времето - тези строежи са изоставени", посочи Запрянов.

ЕВРОПА НАПРЕД, НИЕ – СЛЕД НЕЯ: СТРАТЕГИЯТА НА ТРЪМП ЗА СИГУРНОСТТА НА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"На първо място – Европа ще им осигури значителни гаранции за сигурност. Така и трябва, защото Европа е там. Ние ще сме ангажирани от гледна точка "подкрепление", ще им помогнем. Мисля, че ако има сделка за мир – мисля, че ще има – няма да има големи проблеми (в смисъл нарушаване на сделката). Ще я подсигурим, защото искам да спра да виждам как хората биват убивани". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по темата с войната в Украйна.

ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДЛАГА МИРОСЛАВ РАШКОВ ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР (ВИДЕО)

Утре ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функцията в момента, за постоянен главен секретар. Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС. Това заяви премиерът Росен Желязков, попитан дали с назначаването на посланиците и на главен секретар на МВР ще се потуши напрежението между "Дондуков" 1 и 2.

ФИРМИТЕ ОТ ДЕЛОТО СРЕЩУ КОЦЕВ СА ОТСТРАНЕНИ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 4,7 МЛН. ЛВ.

Община Варна прекрати обществената поръчка, която беше същата като от делото срещу задържания кмет Благомир Коцев и трябваше да гарантира приготвяне и доставка на храна за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни от началото на 2026 г., когато изтича предишният договор. Подновената поръчка бе обявена през юни - преди акцията на Антикорупционната комисия и ареста на Коцев и общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов. През юли, след акцията, се разбра, че единствени участници са "ЗАЛИВА 47-СП" АД на Пламенка Димитрова и "КОРЕКТ ГРУП КЕТЪРИНГ" ООД. И двете фирми сега са отстранени от участие.

ПАРТИИТЕ ПОЛУЧИЛИ ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ДАРЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ. КОЯ СЪБРА НАЙ-МНОГО?

Три пъти повече средства от парични дарения на физически лица са получили участниците в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. спрямо кандидатите на предишния вот за Народно събрание, проведен на 9 юни същата година. Това показва одитът на Сметната палата върху приходите и разходите по време на последната предизборна кампания.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 27 АВГУСТ 2025 Г. (СРЯДА)

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сряда ще бъде слънчево. Над западните и северните райони ще има разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София - около 28 градуса.

РАЗСЕКРЕТЕНИ ДОКУМЕНТИ: САЩ СА ОБСЪЖДАЛИ ЧЛЕНСТВО НА РУСИЯ В НАТО, ГЕРМАНИЯ Е НАТИСНАЛА СПИРАЧКАТА

Днес Русия води пълномащабна война в съседна Украйна и твърди, че една от "първопричините" за началото ѝ не е агресията на диктатора Владимир Путин и желанието му да контролира политически съседката си след сваляне на проруския президент Виктор Янукович през 2014 г., а разширяването на НАТО на изток. Само че самата Москва е можела да стане член на Алианса, който днес заплашва. Според германската медия Der Spiegel това е било доста възможно през 90-те години на миналия век, когато американският президент Бил Клинтън е имал подобна идея и тя е била обсъждана, но страните от ЕС и най-вече Германия, начело с канцлера Хелмут Кол, са се противопоставили.

РАЗРИВ: В ИРАН НАРЕКОХА СЪЮЗА С РУСИЯ "БЕЗПОЛЕЗЕН", МОСКВА ПОМОГНАЛА НА ИЗРАЕЛ В 12-ДНЕВНАТА ВОЙНА

По време на 12-дневната война между Иран и Израел през юни Русия е споделила с израелските власти информация за противовъздушната отбрана на Ислямската република. Това съобщи членът на Съвета за политическа целесъобразност на Иран Сайед Мохамад Садр, цитира думите му специализираната платформа De Re Militari на Руслан Трад. Коментарите на официалния представител, които могат да бъдат открити в Al Arabiya, представляват изненада, тъй като Москва е един от най-близките съюзници на Техеран.

БОРИСОВ, РАДЕВ, ПЕЕВСКИ - С КАКВИ ВЕРОЯТНОСТИ БИХА СЕ ЯВИЛИ НА ИЗБОРИ? КОМЕНТАР НА ТЕОДОР СЛАВЕВ (ВИДЕО)

Ако трябва да сме обективни, трябва да кажем, че подобно напрежение между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 е имало винаги. От гледна точка на баланса на властите, винаги е добре да има допълнително ниво на легитимност. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Теодор Славев, коментирайки искрите, които прехвърчат между президента Румен Радев и правителството по отношение на назначаването на ключови позиции в МВР и ДАНС.

ОФИЦИАЛНО: СТАНА ЯСНО КОЛКО ЩЕ Е МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА ОТ 1 ЯНУАРИ

Минималната работна заплата да бъде 1213 лв. или 620,20 евро от 1 януари 2026 г., като размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на Постановление на Министерския съвет, който е публикуван за обществено обсъждане. От 1 януари 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

КАК ИЗГЛЕЖДА ПОБЕДАТА ЗА ЗЕЛЕНСКИ, ПУТИН И ТРЪМП? СЦЕНАРИИТЕ ОТ ДОЦ. ИСКРЕН ИВАНОВ (ВИДЕО)

В Украйна различните групи украинци виждат победата по различен начин. Има украинци, които виждат победата в това страната да запази част от териториите си. Има украинци, които искат Украйна да запази цялата си териториална цялост и суверенитет. Това заяви в предаването “Студио Actualno” международният анализатор доц. д-р Искрен Иванов, коментирайки усилията на глобалната сцена за постигане на мирно споразумение между Украйна и Русия.

ЗА ДА СПРАТ РУСИЯ: ФИНЛАНДИЯ И ПОЛША ВРЯГАТ ПРИПОДНИТЕ СИЛИ

Няколко европейски държави проучват възможността за използване на блата като отбранителна линия срещу евентуално нахлуване на руски войски. Властите обмислят възстановяването на блата, които преди това са били пресушени с цел разширяване на земеделските земи, съобщиха Financial Times и Politico. Най-големите европейски блата се намират по границата на НАТО с Русия и Беларус. Дори и да са пресушени е достатъчно да се блокират дренажните канали и блатата ще се възстановят в рамките на година-две.