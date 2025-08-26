Ситуацията с водата в Ливан е катастрофална

Ливан е изправен пред безпрецедентен недостиг на вода, заяви днес министърът на енергетиката и водните ресурси Жозеф Сади, предаде ДПА. Причината е 51% спад в количеството на валежи в сравнение със средните стойности от предишни години, каза той на пресконференция в столицата Бейрут. Броят на дъждовните дни също е спаднал драстично от 75 на 45 дни, каза още Сади, цитиран от ливанската новинарска агенция ННА, и допълни, че много язовири и подземни водоеми са само частично пълни.

Водата се превръща във валута и ще става все по-скъпа

Катастрофа

По думите на Сади ситуацията с водата е катастрофална, като вече са влезли в действие краткосрочни планове за извънредни ситуации и са предприети по-дългосрочни реформи за справяне с положението, допълва БТА.

Още: ООН: Над 2 млрд. души все още нямат достъп до безопасна питейна вода

Световен проблем

Припомняме, че по данни на ООН през миналата година един на всеки четирима души в света няма достъп до безопасно управлявана питейна вода, като над 100 милиона души продължават да разчитат на питейна вода от повърхностни източници, например от реки, езера и канали. Световната здравна организация и УНИЦЕФ заявиха, че изоставащите услуги в областта на водоснабдяването, канализацията и хигиената (WASH) излагат милиарди хора на по-голям риск от заболявания.

Сондажи и с мисъл за нов язовир: "ВиК Холдингът" обяви как ще се реши водната криза в Плевен