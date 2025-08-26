5 дни пълзи с прерязано гърло до украинските позиции: Руските зверства (ВИДЕО, СНИМКИ)

Случай на изключителна жестокост на руски военни към украински военнопленници за пореден път стана известен след свидетелства на оцелял по чудо украинец. 33-годишният Владислав, служил в Националната гвардия на Украйна, е заловен по време на бойна мисия близо до Покровск. Откарват го в подземие, където вече е имало други седем украински военни, пленени по-рано. Всички те са измъчвани, след което захвърлени в яма за боклук, тъй като руснаците били сигурни, че са мъртви. Владислав оцелява.

Всичко се случва преди няколко седмици, когато бригадата на Владислав загубва контрол над позицията си край Покровск, съобщава "Суспилни". Той е заловен.

Какво преживява в подземието, където е захвърлен, и на какво става свидетел, описва в дневник след спасението си, защото все още не може да говори.

Руснаците измъчват брутално пленените украинци - избождат им очите, режат им устните, носовете, половите органи. Последно идва ред на Владислав, с когото се гаврят двама руски военни. Накрая му прерязват гърлото и хвърлят телата в яма за боклук като отгоре ги затрупват с още отпадъци. Владислав, който е бил най-отгоре на купчината, успява да пререже вързаните си ръце със счупена бутилка, затиска раната на гърлото си с парче плат и пълзи близо пет денонощия до украинските позиции.

На 17 август е откаран в една от болниците в Днепропетровска област в изключително тежко състояние, загубил много кръв, а раните му - започнали да гният.

Директорът на болницата разказва, че шансовете при подобна рана са изключително малки, но Владислав се държал докрай. "Знаете ли, това, което го отличава, е, че докрай беше сигурен, че всичко ще бъде наред", казва той.

Владислав е претърпял операция и сега лекарите правят всичко възможно, за да може той отново да диша самостоятелно и да говори.

"Всички УНГ хирурзи вече са поели ангажимент да извършат тази сложна операция, така че дори шевовете да не се виждат", казва лекарят.

Въпреки преживяното, Владислав мисли да се върне на фронта, разказва неговият брат. "Пише, че всички тези същества трябва да почувстват това, което той и онези седем наши момчета са почувствали", казва той.

Снимки на Владислав (Внимание 18+) на този ЛИНК.