За да спрат Русия: Финландия и Полша впрягат природните сили

Няколко европейски държави проучват възможността за използване на блата като отбранителна линия срещу евентуално нахлуване на руски войски. Властите обмислят възстановяването на блата, които преди това са били пресушени с цел разширяване на земеделските земи, съобщиха Financial Times и Politico. Най-големите европейски блата се намират по границата на НАТО с Русия и Беларус. Дори и да са пресушени е достатъчно да се блокират дренажните канали и блатата ще се възстановят в рамките на година-две.

Проектите

Проектът за възстановяване на пресушени блата за отбранителни цели официално се разглежда от финландското правителство. В Полша проектът за укрепване на границата „Източен щит“, за който са отпуснати над два милиарда евро, предвижда „формиране на блата и гори в граничните райони“.

Радост за еколозите

Еколозите изтъкват допълнителен аргумент в полза на възстановяването на блатата: това ще помогне за преодоляване на климатичната криза. Блатата заемат само 3% от сушата, но съхраняват една трета от световните запаси от въглерод - два пъти повече от всички гори. Ако блатата се пресушат, торфът започва да се разлага и да отделя въглероден диоксид. По този начин 4% от всички парникови газове попадат в атмосферата (за сравнение, 2,5% от цялата световна авиация). Ако едно блато остане без надзор, то абсорбира въглеродния диоксид много по-ефективно от гората и отделя много повече кислород.

Дори без оглед на ползите за отбрана Европейският съюз възнамерява да възстанови 30% от пресушените блата до 2030 г. и 50% до 2050 г. В дългосрочен план това би трябвало да помогне за възстановяване на биоразнообразието, но що се отнася до непроходимостта, особено за тежка техника, ефектът ще бъде много бърз.

Възражения

Както всяка идея и тази има своите възражения. Представител на германската армия заяви пред Politico, че блатата ще направят района непроходим не само за врага, но и за съюзниците - например, в случай на конфликт на НАТО с Русия, за войски, които ще бъдат транспортирани на помощ от Западна Европа през блатистата Източна Германия, Полша и балтийските държави. Освен това дори блатата да защитават от бронирана техника, те не могат да спасят от дронове и ракети.

Противници на идеята

Основните противници на възстановяването на блатата са представителите на селскостопанския отрасъл. Възстановяването на блатата значително ще намали площта на обработваемата земя и ще остави много фермери без работа. Еколозите предлагат на фермерите да се преориентират към отглеждане на нови култури, като тръстика, която може да се използва в строителството и опаковането. Но този пазар е твърде малък в сравнение с традиционните земеделски култури.

Снимки: iStock