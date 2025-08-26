Наталия Киселова коментира предложението за назначаването на Мирослав Рашков

"При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия." Това каза председателят на парламента Наталия Киселова по повод назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция "Национална сигурност", предаде БГНЕС.

Отстъпки

"Всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители", каза още Киселова. Тя допълни, че дългата политическа нестабилност и острото противопоставяне в изминалите години е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.

По думите й е добре, че Мирослав Рашков ще бъде определен за главен секретар на МВР, защото той вече една година изпълнява функциите на главен секретар на ведомството.

Предложението

Припомняме, че по-рано Росен Желязков обясни, че предложението за назначаването на Рашков "се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС."

