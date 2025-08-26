Украйна обяви промени в правилата за преминаване на границата

Правителството на Украйна обнови правилата за преминаването на държавната граница, докато е в сила военното положение. Мъжете на възраст от 18 до 22 година ще могат свободно да напускат и да влизат в страната. Това обяви в своя телеграм-канал министър-председателят на страната Юлия Свириденко. "Става въпрос за всички граждани от съответната възраст", уточни още Свириденко.

За кого важи

Тя обърна внимание на това, че решението се отнася също и за гражданите, които по различни причини са зад граница. "Искаме украинците максимално да запазят връзката с Украйна. Промените ще влязат в сила на следващия ден след официалното публикуване на постановлението", каза още министър-председателката.

Припомняме, че на 12 август 2025 г. президентът на Украйна Володимир Зеленски заръча на правителството да опрости преминаването на държавната граница за младите украинци.

Междувременно група депутати внесе законопроект, който да отмени забраната за излизане от страната за наборниците и военнослужещи, които не подлежат на наборна военна служба през текущата и следващите години, тъй като не са достигнали 25-годишна възраст.

