Момичета скочиха от движещ се влак

Две момичета се решиха на отчаяна постъпка и рискуваха живота си. Причината е - пропусната спирка. Младите жени за настанени в пловдивска болница с различни наранявания, след като са скочили от движещ се пътнически влак, пътуващ по линията София-Бургас. Инцидентът е станал днес следобед в района на железопътна гара Клисура, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал около 13:30 часа, потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.



По първоначална информация, момичетата, на 20 и 21 години, са скочили през прозореца на вагона, докато влакът е бил в движение. Причината за рискованите им действия е, че са пропуснали спирката, на която е трябвало да слязат. Екипи на спешна помощ и полиция са пристигнали незабавно на мястото. Пострадалите са транспортирани до болнично заведение в Пловдив за прегледи и лечение.

Наранявания

По-сериозни са нараняванията на 20-годишното момиче. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура за изясняване на всички факти и обстоятелства около инцидента.

Движението на влакове в участъка между гарите Клисура и Стряма временно е било преустановено което доведе до закъснения по направлението. Към момента трафикът е възстановен.

