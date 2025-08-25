Ще вземе ли Путин земя от Украйна: Говори Зорница Илиева (ВИДЕО)

Путин няма да помръдне от завзетите от Русия територии в Украйна. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Зорница Илиева. Тя отговори на въпроса възможно ли е Русия и Украйна да се разберат за териториални отстъпки: “Путин няма да помръдне. Той каза, че където е стъпил руски войник територията няма да се отстъпва. Целта е Одеса и Николаев, след което предполагам, че ще предприеме действия за започване на преговори.“

Ако обаче му остане Донбас, това е директен плацдарм към Одеса, Николаев и Киев. И тогава той ще унищожи Украйна.

Путин няма да я унищожи

“Разбира се. Да я унищожи няма. Останалата част си остава, както заявяват определено от Москва, всъщност това е католическата западна част на Украйна, която ще си остане. Претенцията към нея е да бъде независима и да не е в НАТО.

Останалото е тяхна работа. Даже имаше изказвания преди време, ако искат поляци, унгарци, всякакви, да си я делят там. Защото де факто там има земи, които са от векове владени и от Полша, и от Унгария, знаете.“

Но сега имаме една европейска страна със своя конституция и свое място в Европа.

“Разбира се, това са границите, установени след Втората световна война. Но Украйна беше в състава на Съветския съюз . И Украйна е държава от осемнайста година и това не трябва да се забравя. Руснаците непрекъснато го повтарят. Естествено, всеки защитава своите интереси.“

Да, но държава с право на самоопределение.

Колко далече е мирът

Според Зорница Илиева никой не може на този етап да каже колко далече е мирът в Украйна. След срещата между Путин и Тръмп в Аляска, лидери и от САЩ, и от Русия започнаха да говорят различни неща:

“Толкова са разнолики, разнопосочни изявленията на лидери както в САЩ, политически дейци имам предвид дори от екипа на Тръмп.

Джей Ди Ванс за десетина дни сякаш се беше оттеглил, не беше и на срещата в Аляска, това трябва да се подчертае. Но сега вече в последните дни доста активно има изяви по въпроса за Украйна, за позицията на САЩ.

Президентът Тръмп в един момент, след като казаха, че е поставил началото на нормализирането на отношенията между Русия и САЩ, като очевидно една от темите е била войната в Украйна, се оттегли.“

Зорница Илиева цитира изявленията на говорителите Песков и Захарова и интервю на външния министър на Русия Сергей Лавров.

