Как изглежда победата за Зеленски, Путин и Тръмп? Сценариите от доц. Искрен Иванов (ВИДЕО)

В Украйна различните групи украинци виждат победата по различен начин. Има украинци, които виждат победата в това страната да запази част от териториите си. Има украинци, които искат Украйна да запази цялата си териториална цялост и суверенитет. Това заяви в предаването “Студио Actualno” международният анализатор доц. д-р Искрен Иванов, коментирайки усилията на глобалната сцена за постигане на мирно споразумение между Украйна и Русия.

Сценариите за мир

По думите на Иванов има и една малка част от украинското общество, която иска тази война да приключи в Москва. Да не говорим за САЩ, където има много големи различия за това как да се водят преговорите. Да не говорим за Русия, която на този етап още не е начертала червените си линии за това как иска да изглежда статуквото в Европа след края на тази война, посочи експертът.

По думите му вече започва да се говори за това, че Тръмп и Путин са постигнали договорки за това как трябва да изглежда балансът на силите в Украйна. Водят се преговори за окупираните територии, Тръмп е склонен да направи отстъпка там. Достигат и от Русия сигнали, че тя в крайна сметка е склонна за някаква разделителна линия в окупираните територии. Политиците говорят едно по медиите, но виждаме, че действията са им други, обясни доц. Иванов.

Тръмп се колебае, от друга страна, Русия се опитва да балансира с останалите си партньори и също не е ясно дали иска да направи крачка напред. За мен големият пробив ще бъде тогава, когато президентите на САЩ, Украйна и Русия седнат на една маса, изрази мнение още доц. Иванов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.