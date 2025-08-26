Войната в Украйна:

Теменужка Петкова: Не те ли е срам, Асене???

26 август 2025, 20:58 часа 450 прочитания 0 коментара
"В едно съм сигурна. Асен Василев ще влезе в учебниците по публични финанси като пример за това как не трябва да се управляват парите на данъкоплатците. Този бивш министър на финансите е пример за това колко е вредно да бъдеш популист на този пост. Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната." Това отговори Теменужка Петкова на Асен Василев, който по-рано обяви, че за последните шест месеца е изтеглен по-голям като размер държавен дълг, отколкото за последните три години взети заедно.

Петкова приведе списък с действия на Василев:

"Нека си припомним само някои от неговите действия:

- да вземеш заеми, за да увеличиш заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки;

- ⁠да вземеш от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени;

- ⁠да изтеглиш от НЕК 1 .2 млрд. лв., уж за да купиш зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари;

- ⁠да вземеш 1.2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени;

- ⁠да подпишеш споразумение за помощ на земеделците за 600 млн.лв. без да си осигурил средства в бюджета за това;

- ⁠да обещаеш на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а да предвидиш в бюджета само 500 млн. лв.;

- ⁠да превърнеш в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо!

И след като си припомнихме само една малка част от всички безобразия, които Асен Василев сътвори, възниква най-логичният въпрос: Не те ли е срам, Асене???"

Евгения Чаушева
