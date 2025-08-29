Аспект на деня и фаза на луната на 30 август 2025 г. Ден за красота и пророчески сънища

На 30 август 2025 г. Луната е нарастваща. 8-и лунен от 14:11 ч. Вдишайте, издишайте... И пълно спокойствие. Това е, което ще ви помогне да преживеете квадратурата на Марс към Юпитер, която гарантирано ще ви подейства на нервите в събота. Аспектът ще ви даде толкова много енергия, че просто няма да знаете къде да я сложите, а излишъкът ѝ може да доведе до кавги.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Забавете темпото

Увереността в собствената ви правота няма да ви позволи да се вслушвате в чуждо мнение, което може да се окаже правилно, а самодоволството и прекомерните изисквания към другите в крайна сметка ще станат причината да затънете в конфликти с други хора. Трябва да бъдете по-внимателни към здравето си: вероятността да се нараните внезапно също ще бъде твърде висока. Звездите ви съветват да забавите темпото максимално и да прекарвате време у дома, без резки движения. Само така ще преживеете деня без много негативни последици.

Сънища и подстригване

Подстригването в този лунен ден е силно препоръчително. Искате да сте привлекателни и да изглеждате добре? Това е вашето време. Сънищата, видени сега могат да се окажат пророчески. Ако се тълкуват правилно, те могат да помогнат при решаването на важни житейски проблеми в настоящето и в бъдеще.

